Naruto torna con un nuovo film: arriva l’annuncio ufficiale

Dopo tanti anni di assenza, Naruto tornerà ufficialmente con un nuovo film d’animazione e i primi dettagli sul progetto saranno svelati a brevissimo. Qualche anno fa era stato annunciato un progetto di quattro nuovi episodi per celebrare il ventesimo anniversario della serie televisiva di Naruto. Tuttavia questi non hanno mai visto la luce in quanto il progetto è stato sospeso a tempo indeterminato.

Fortunatamente, l’attesa per il ritorno di Naruto sta per finire e gli appassionati ne sapranno di più in occasione del New York Comic Con 2026, previsto per il mese di ottobre. Dopo aver anticipato importanti aggiornamenti sul futuro del franchise, all’inizio del mese sono emerse indiscrezioni riguardo alla presentazione, per la prima volta, di un nuovo film d’animazione. Un recente comunicato stampa di Viz Media ha confermato che il panel includerà un annuncio relativo a un nuovo film d’animazione e alla sua anteprima mondiale.

Questo panel dedicato al franchise di Naruto si terrà sabato 10 ottobre, durante il New York Comic Con 2026. L’evento offrirà aggiornamenti sul gioco di carte di Naruto, novità sullo sviluppo del franchise e, soprattutto, una prima anticipazione sul nuovo film d’animazione in lavorazione. Si tratta di un evento di grande portata, specialmente se il film dovesse arrivare nelle sale di tutto il mondo nello stesso periodo della distribuzione giapponese.

Tra i partecipanti al panel ci saranno il produttore esecutivo dello Studio Pierrot, Tominaga Yoshihiko, e i doppiatori storici di Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, ossia Junko Takeuchi e Noriaki Sugiyama. Questo evento rappresenterà il primo aggiornamento significativo sul franchise dopo molto tempo. I precedenti lungometraggi di Naruto hanno avuto alti e bassi, visto che le produzioni erano legate ad un’epoca in cui le storie erano prettamente originali e quindi slegate dal manga. Oggi però, l’approccio è cambiato e infatti non si può escludere che il progetto sia legato a un revival televisivo di Naruto, trasformato ed espanso in un nuovo progetto cinematografico.

In altre parole, il revival per il ventesimo anniversario, che prevedeva una miniserie di quattro episodi incentrata sugli esordi del Team 7, potrebbe tramutarsi in un film. Tra i prossimi progetti sul franchise nato dalla mente di Masashi Kishimoto, ricordiamo il live-action, anch’esso in fase di sviluppo.