Studio MAPPA celebra 15 anni con un trailer mozzafiato

Studio MAPPA è senza dubbi tra i migliori studi di animazione giapponesi recentemente operativi ed è stato fondato nel 2011 da Masao Maruyama, già fondatore e produttore dello studio Madhouse, all’età di 70 anni. In poco tempo, è riuscito a conquistare il consenso di tantissimi appassionati che seguono diversi adattamenti animati di spessore.

MAPPA ha scalato gradualmente le classifiche fino a diventare uno dei più importanti studi di animazione del Giappone. Dopo cinque anni di pubblicazioni di serie e film acclamati dalla critica, lo studio ha vissuto la sua svolta decisiva nel 2016 con il debutto di Yuri!!! on Ice. Da allora, MAPPA ha continuato a farsi strada con titoli come Banana Fish fino ad arrivare alla consacrazione con Jujutsu Kaisen.

Non ci sono dubbi che si tratti del titolo di maggior successo dello studio, che da quel momento ha registrato risultati eccezionali. Successivamente e contestualmente MAPPA ha realizzato serie importanti come Chainsaw Man e la stagione finale de L’attacco dei Giganti.

Quest’anno MAPPA celebra il suo 15° anniversario con diverse sorprese in serbo per i fan. I festeggiamenti sono in corso da mesi e mancano ancora diverse tappe prima della conclusione delle celebrazioni. Tra i progetti in programma spicca la “MAPPA Expo” per il 15° anniversario, la più grande mostra mai organizzata dallo studio. In vista dell’evento, è stato pubblicato un nuovo ed entusiasmante trailer dedicato ai fan.

La mostra presenterà 23 titoli, tra cui Jujutsu Kaisen e alcune delle serie e dei film anime più amati dal pubblico. Saranno esposte riproduzioni a grandezza naturale e approfondimenti sulla produzione degli anime; i visitatori potranno inoltre acquistare merchandising basato su contenuti inediti. L’evento inizierà il 16 settembre 2026, e si tratta della prima fase che si concluderà il 25 ottobre per poi dare spazio alla seconda parte dell’Expo in programma dal 28 ottobre al 7 dicembre. Tuttavia, la mostra si terrà esclusivamente in Giappone.