Bug Ego 1: quando il mondo reale ha i glitch – Recensione

Quando si sente nominare ONE non si può non pensare subito a capolavori della portata di One-Punch Man e Mob Psycho 100, opere famose per la loro comicità e l’azione fuori dagli schemi.

L’attesa del nuovo progetto era già risaputa da diverso tempo in Patria, ma la notizia vera è propria riguarda il tanto atteso arrivo in Italia. Il primo volume di Bug Ego è infatti arrivato il 6 agosto 2026, pubblicato da Planet Manga.

Il famoso mangaka, creatore dell’iconico protagonista Saitama, e non solo, ha deciso di avventurarsi in una nuova e bizzarra storia. Come era prevedibile, il suo ritorno rappresenta un evento imperdibile per tutti i fan.

Ma partiamo dall’inizio. Bug Ego, disegnato dal talentuoso Kiyoto Shitara e scritto per l’appunto da ONE, ci catapulta in una nuova storia originale. La vicenda ci porta ad esplorare la quotidianità scolastica di due ragazzi, stravolgendo però le loro vite con eventi fantascientifici e surreali.

Nel dettaglio, il primo volume ci trascina nella routine di Hitsujiya, un ragazzo pratico e indipendente che si è da poco trasferito in una nuova scuola e il suo unico obiettivo è riuscire ad integrarsi. Ben presto, però, si accorge che un suo compagno particolarmente taciturno, Koduko, sta incontrando parecchie difficoltà ad adattarsi all’ambiente.

È qui che la storia ha inizio. Hitsujiya aiuta Koduko insegnandogli una serie di piccoli trucchetti e strategie che ha elaborato nel tempo per sopravvivere alla complessa vita sociale scolastica.

A questo punto, in un certo senso, le parti si invertono e la storia prende una piega del tutto inaspettata. Koduko, riconoscente per l’aiuto e la gentilezza ricevuti, decide di ricambiare il favore in un modo a dir poco particolare e curioso. Gli rivela infatti l’esistenza di “bug” nascosti nel mondo, come se la realtà fosse un videogioco pieno di difetti di programmazione. Piccole anomalie che, se hackerate nel modo giusto, permettono di ottenere vantaggi incredibili. Una verità inquietante e affascinante allo stesso tempo.

Con questa nuova opera, ONE non si è limitato a trasformare la storia nel solito battle shonen con eroi tradizionali come protagonisti o personaggi con superpoteri e una forza sovrumana. La forza di questa narrazione sta proprio nel modo in cui l’autore riesce a raccontare questa premessa surreale, puntando sull’ingegno, sulla curiosità e sulla follia dei due protagonisti.

I presupposti ci sono tutti così come la voglia di scoprire come proseguirà il racconto con l’uscita del secondo volume. Sarà interessante vedere come i due ragazzi manipoleranno queste anomalie e quali situazionali comiche e surreali si troveranno ad affrontare.

A tutto questo si aggiunge una nota di merito al lavoro dello stile grafico di Kiyoto Shitara. I suoi disegni si incastrano perfettamente con lo stile narrativo dell’opera. Il suo tratto riesce a mescolare quel lato malinconico, ma anche la giusta atmosfera dinamica.

Oltre a ciò, anche la gestione dei tempi comici e l’analisi profonda dei personaggi giocano un ruolo chiave nell’opera. Come abbiamo già detto, Hitsujiya e Kokudo non sono eroi, ma due normalissimi adolescenti alle prese con la vita scolastica, ma complici e legati da un curioso segreto.

A mio parere, questo primo volume regala una narrazione scorrevole e originale. Se amate una lettura che unisce comicità, mistero e fantascienza, uniti alla “fatiche” scolastiche, allora vi consiglio di recuperare Bug Ego. Con un debutto così interessante, come sempre ONE riesce a confermare ancora una volta il suo genio creativo.