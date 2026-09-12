Gachiakuta: Kodansha conferma la pausa del manga

Gachiakuta ha riscosso un importante successo da quando il manga scritto e disegnato da Kei Urana ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha, alimentato anche dal recente lancio dell’adattamento anime di Studio Bones. Lo stile grafico dell’opera ha permesso a Gachiakuta di distinguersi dalle altre serie contemporanee e nonostante la grande accoglienza da parte dei fan, Kodansha ha confermato ufficialmente che il manga entrerà in una pausa a tempo indeterminato.

Al momento non è stata fissata alcuna data ufficiale per l’uscita del capitolo 174. In un comunicato ufficiale pubblicato sugli account Weekly Shonen Magazine e Kodansha, è stato confermato che Gachiakuta andrà in pausa senza una data di ripresa prestabilita. Stando all’annuncio, Kodansha fornirà un aggiornamento pubblico ai fan non appena la rivista e la mangaka Kei Urana avranno concordato la data di uscita del capitolo 174. Le motivazioni precise della pausa non sono note, sebbene si stia speculando molto sui motivi che potrebbero aver spinto Kei Urana a interrompere temporaneamente la serie.

Si potrebbe ipotizzare che la mangaka abbia bisogno di rielaborare al meglio le idee per portare avanti la storia e sebbene questa sia una notizia decisamente deludente, i fan sperano in una pausa non troppo duratura.

Il manga è distribuito in Italia da Star Comics e gli eventi di Gachiakuta ruotano attorno al protagonista Rudo, un ragazzo che vive nei bassifondi di una città che galleggia nel cielo. In questo contesto i poveri sono costretti a vivere nell’ombra mentre i ricchi vivono una vita sontuosa gettando la loro spazzatura nell’abisso. Un giorno, quando viene falsamente accusato di un grave crimine, riceve una punizione inimmaginabile, ossia quella dell’esilio nell’abisso. Sulla superficie i rifiuti dell’umanità si sono tramutati in pericolosi mostri e Rudo, se vuole scoprire la verità e vendicarsi di coloro che l’hanno gettato in questo inferno, dovrà padroneggiare un misterioso potere e diventare un guerriero.