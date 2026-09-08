Yuji Yanase: scomparso a 53 anni il noto regista di anime

L’industria dell’animazione giapponese si trova a piangere la prematura scomparsa di Yuji Yanase, apprezzato regista e character designer venuto a mancare lo scorso 22 agosto all’età di 53 anni. La triste notizia è stata comunicata in forma ufficiale attraverso un avviso comparso sul sito web della serie animata The Insipid Prince’s Furtive Grab for the Throne, adattamento televisivo su cui il filmmaker stava lavorando proprio in questo periodo e la cui trasmissione è attualmente in corso sulle principali reti televisive nipponiche.

I colleghi del comitato di produzione e l’intero team tecnico del progetto hanno espresso un profondo cordoglio, spendendo parole di grande stima per l’impegno costante, il fermo orientamento e la sincera passione che il professionista ha saputo trasmettere a tutti i suoi collaboratori durante i molti mesi di lavorazione della serie.

Nel corso della sua carriera, l’attività del regista si è mossa con forte continuità tra i generi fantasy e isekai, firmando la trasposizione sul piccolo schermo di molte note light novel. Tra le varie opere che ne hanno segnato il percorso dietro la macchina da presa spiccano progetti molto seguiti come By the Grace of the Gods, l’apprezzato In Another World With My Smartphone e il titolo If It’s for My Daughter, I’d Even Defeat a Demon Lord. Il suo nome figura inoltre alla guida di produzioni come I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History, Apocalypse Bringer Mynoghra e The World’s Strongest Rearguard.

Accanto al ruolo di regista, l’artista ha operato per anni nel campo del character design. In questo specifico ambito si è occupato dell’aspetto visivo dei personaggi per varie produzioni, definendo linee guida estetiche che hanno poi caratterizzato il successo di molti titoli. La notizia della sua improvvisa scomparsa rappresenta una perdita davvero dolorosa per tutti i colleghi di lavoro e per la vasta comunità di appassionati, che continuerà a ricordarlo con rispetto mediante il patrimonio artistico lasciato dalle sue opere.