Il mio matrimonio felice: tre episodi speciali in arrivo ad ottobre su Netflix

La storia d’amore tra Miyo Saimori e Kiyoka Kudo si arricchisce di un nuovo importante capitolo televisivo. Le pagine ufficiali dell’anime Il mio matrimonio felice hanno annunciato la pubblicazione di tre episodi speciali, la cui uscita è stata programmata per il prossimo 25 ottobre. Le nuove puntate andranno in onda simultaneamente su Netflix in tutto il mondo, accompagnate da un primo trailer ufficiale, due illustrazioni inedite dei protagonisti e vari dettagli sulle novità del cast e della colonna sonora.

Il teaser diffuso online offre una piccola anteprima delle atmosfere di questo appuntamento, facendo ascoltare per la prima volta il brano di chiusura intitolato Prelude no Temae ni for me&you, interpretato dal cantante Koshitaro Ito. Tra le aggiunte al gruppo dei doppiatori figura l’attrice M.A.O, scelta per prestare la voce al personaggio inedito di Kimio Nagaba, che affiancherà i protagonisti storici interpretati da Reina Ueda e Kaito Ishikawa.

Tratto dalla fortunata serie di light novel firmata da Akumi Agitogi, capace di superare la quota di nove milioni di copie vendute a livello globale, la serie continua a riscuotere un grande successo di pubblico grazie alla sua delicata miscela di romanticismo e componenti sovrannaturali. La trama segue le vicende di Miyo, una giovane nata in una casata nobile ma cresciuta nell’emarginazione a causa dell’assenza di poteri magici e dei maltrattamenti della matrigna.

Promessa in sposa al comandante militare Kiyoka Kudo, noto per un carattere rigido che ha spinto tutte le precedenti candidate a fuggire nel giro di pochi giorni, la ragazza scopre gradualmente una realtà ben diversa dalle sue paure. L’uomo si rivela infatti una figura premurosa, trasformando un matrimonio d’interesse in un percorso reciproco di guarigione emotiva. L’imminente arrivo di questo blocco di storie speciali su Netflix permetterà di esplorare nuove sfaccettature del legame tra i due giovani, regalando agli appassionati un passaggio centrale per l’evoluzione del loro percorso sentimentale.