Pokémon Orizzonti festeggia 150 episodi con un evento speciale su Pokémon GO

La serie animata Pokémon Orizzonti si prepara a tagliare un traguardo di grande rilievo all’interno del proprio percorso televisivo. L’anime diretto dalla regista Saori Den raggiungerà infatti la quota di centocinquanta puntate complessive, e per festeggiare il traguardo gli autori hanno stretto un’alleanza diretta con Pokémon GO. Lo speciale televisivo andrà in onda in Giappone il 18 settembre, mostrando i giovani Liko e Roy coinvolti in una complessa ricerca sul campo. Nel corso dell’episodio ci sarà spazio anche per un lungo flashback sul passato di Friede, incentrato proprio sul giorno in cui il professore ha conosciuto per la prima volta il suo fidato Charizard.

Il progetto di collaborazione coinvolgerà poi in prima persona gli utenti del famoso gioco per smartphone curato dagli sviluppatori di Niantic. Tra il 16 e il 22 settembre 2026 l’applicazione permetterà di trovare un Charmander del tutto unico, caratterizzato dagli occhiali da aviatore usati abitualmente da Friede. Questo Pokémon speciale si potrà catturare esplorando la mappa all’aperto, completando le missioni di ricerca sul campo, attivando i moduli esca oppure sbloccando i vari premi del Pass GO. I cacciatori più fortunati avranno persino la possibilità di incrociare la variante cromatica o il modello dotato di uno sfondo da collezione.

La creatura tascabile con il costume dedicato potrà poi essere fatta evolvere in Charmeleon e successivamente in Charizard, conservando il caratteristico accessorio sul capo lungo tutti i passaggi evolutivi. Durante l’intera settimana dell’evento la mappa di gioco proporrà anche sfide raid dedicate, bonus per i punti esperienza e l’opportunità di scattare fotografie per far apparire i vari protagonisti dell’anime tramite la modalità foto.

L’adattamento animato, prodotto dallo storico studio OLM, ha debuttato in Giappone nella primavera del 2023 introducendo per la prima volta dei protagonisti del tutto inediti. Il grande successo del nuovo corso ha portato la serie su Netflix arrivando all’attuale ciclo narrativo che continua ad ampliare l’universo del marchio integrando sempre di più le avventure televisive con l’esperienza di gioco reale.