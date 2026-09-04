J-Pop Manga annuncia tre nuovi volumi firmati Kazuo Kamimura e Tsukasa Hojo

La nuova stagione editoriale targata J-Pop Manga parte con tre volumi speciali dedicati a Kazuo Kamimura e Tsukasa Hojo. La casa editrice porta in libreria e fumetteria una serie di opere fondamentali per recuperare il lavoro di due autori capaci di segnare la storia del manga. Si tratta di tre uscite importanti, utili per esplorare da vicino l’evoluzione stilistica e le idee narrative di due nomi simbolo del settore.

Sul fronte del manga d’autore fa il suo esordio Maria, opera intensa e priva di filtri firmata dal maestro Kazuo Kamimura. Ambientata in un Giappone sospeso tra il rigore delle tradizioni sociali e le prime spinte di emancipazione tra gli anni ’60 e ’70, la storia segue le vicende di una giovane benestante dal carattere ribelle e indomabile. Attraverso le intemperanze della protagonista all’interno di un istituto femminile, Kamimura firma un racconto di formazione schietto e sensuale, capace di affrontare senza mezze misure i tabù dell’epoca come le relazioni libere e la ricerca di un’autonomia personale fuori da ogni convenzione.

I riflettori si spostano poi su Tsukasa Hojo, il leggendario creatore di Occhi di Gatto e Family Compo, con l’arrivo di due raccolte antologiche fondamentali per ripercorrere i suoi esordi. Il primo volume, intitolato City Hunter: Double Edged – Short Stories 1, rappresenta una chicca imperdibile per i collezionisti. Contiene infatti il primo one-shot da cui è nata la serie principale e gli episodi pilota dedicati al celebre investigatore privato Ryo Saeba.

Il percorso a ritroso nella carriera del disegnatore prosegue poi con il secondo volume unico, Il tempo dei ciliegi – Short Stories 2. Tra le varie storie brevi presenti nel volume trova spazio anche il primissimo racconto pubblicato da Hojo nel 1980, oltre a un prequel dell’opera Tra i Raggi del Sole. Questi due tasselli offrono un’occasione preziosa per ammirare l’evoluzione grafica e narrativa di un gigante del manga, partendo dalle sue primissime intuizioni giovanili fino alla consacrazione globale.