Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf – la seconda stagione arriverà nel 2027

Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf torna con una seconda stagione nel 2027. L’annuncio ufficiale è arrivato il 31 agosto 2026, accompagnato da un teaser visual inedito che ritrae Holo e Kraft Lawrence in un nuovo momento della loro avventura. La data esatta di debutto non è ancora stata comunicata.

La produzione è affidata nuovamente a Studio Passione. Il team di regia si amplia rispetto alla prima stagione: Takeo Takahashi e Hijiri Sanpei tornano come chief director, mentre le regia degli episodi è affidata a Nobuyoshi Nagayama (già noto per Smile Down the Runway) e a Takahiro Majima. Il character design è curato da Koji Haneda e Satona Sugimoto.

Il cast vocale è interamente confermato. Jun Fukuyama torna a doppiare il mercante Kraft Lawrence, mentre Ami Koshimizu è nuovamente la voce della dea lupa Holo. I due doppiatori avevano già interpretato i personaggi nelle prime due stagioni del 2008-2009 e nel remake del 2024.

La prima stagione del remake, Merchant Meets the Wise Wolf, è andata in onda a partire dal 1° aprile 2024, ripercorrendo gli eventi della serie originale con una nuova animazione prodotta da Studio Passione. La serie originale Spice and Wolf era composta da due stagioni: la prima andata in onda nel 2008 e la seconda nel 2009. Come già documentato sulle nostre pagine, il remake era stato anticipato da un nuovo trailer pubblicato prima del debutto. In precedenza, era stato anche annunciato un progetto speciale per il 15° anniversario della serie.

Ricordiamo che la serie nasce come light novel scritta da Isuna Hasekura con illustrazioni di Jyuu Ayakura. La serializzazione è partita nel febbraio 2006 su Dengeki Bunko di Kadokawa. La storia segue il mercante solitario Kraft Lawrence, che durante i suoi viaggi trova nel suo carro la dea del raccolto Holo, una lupa saggia con sembianze di ragazza. I due stringono un patto: Lawrence porterà Holo al nord, verso la sua terra d’origine, mentre lei metterà a disposizione del mercante la sua astuzia in campo commerciale. Inoltre, il viaggio diventa il pretesto per esplorare un mondo medievaleggiante con meccanismi economici realistici e una relazione tra i protagonisti costruita su dialoghi acuti e progressione emotiva.

In sintesi, la seconda stagione del remake proseguirà dagli archi narrativi non ancora adattati nella prima.