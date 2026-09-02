Cowboy Bebop: The Movie torna al cinema in 4K per il 25° anniversario

Cowboy Bebop: The Movie torna al cinema in versione rimasterizzata in 4K. Le proiezioni partiranno in Giappone il 30 ottobre 2026 con un tour nelle sale di tutto il Paese, incluse Tokyo, Osaka, Kyoto, Fukuoka, Aichi e Hiroshima. L’occasione è il 25° anniversario dall’uscita originale: il film debuttò nelle sale giapponesi esattamente il 1° settembre 2001.

Il remaster in 4K è stato realizzato sotto la supervisione diretta del regista Shinichiro Watanabe. Per le proiezioni sono previsti gadget in omaggio per gli spettatori; ulteriori dettagli su premi e omaggi saranno comunicati nelle prossime settimane. Watanabe ha accompagnato l’annuncio con una dichiarazione: “Spero possiate vivere la cristallizzazione della passione e dell’anima che abbiamo versato in quest’opera, nell’oscurità di una sala cinematografica.”

La nuova visual commemorativa è stata disegnata da Toshihiro Kawamoto, character designer e animation director del film originale. I fondali della visual sono opera di Atsushi Morikawa, art director della produzione, mentre il lettering del titolo principale è firmato da Toshiaki Uesugi dello studio Mach 55. Sono già in fase di progettazione merchandise dedicato con la nuova grafica.

Il film è noto anche con il titolo alternativo Knockin’ on Heaven’s Door. La produzione è firmata da Sunrise e Bones con distribuzione Bandai Visual. La durata è di 115 minuti. La colonna sonora, come nell’intera serie TV, è opera di Yoko Kanno e dei The Seatbelts. La trama si svolge tra gli episodi 22 e 23 della serie originale e segue Spike Spiegel, Faye Valentine, Jet Black e Ed alle prese con un caso di bioterrorismo su Marte. Il villain è Vincent Volaju, un ex soldato legato a un agente patogeno in grado di sterminare l’umanità. Il film si colloca narrativamente nel pieno della stagione estiva marziana del 2071, espandendo l’universo della serie senza alterarne gli equilibri.

La serie TV di Cowboy Bebop era andata in onda in Giappone nel 1998-1999 su TV Tokyo per 26 episodi. Creata da Hajime Yatate per Sunrise, è diretta da Shinichiro Watanabe con character design di Kawamoto e musiche di Yoko Kanno. Il franchise è considerato uno dei titoli più influenti dell’animazione giapponese degli anni Novanta. Infine, ricordiamo che la serie è disponibile in streaming su Crunchyroll.