Guido De Maria: si è spento a 93 anni l’ideatore di SuperGulp!

Si è spento all’età di 93 anni Guido De Maria, autore, regista e umorista che ha segnato un’epoca sul piccolo schermo. Nato a Lama Mocogno e poi cresciuto a Bologna, ha segnato la storia dello spettacolo per aver portato i fumetti sul piccolo schermo. La sua è stata un’intuizione capace di trasformare il linguaggio visivo delle strisce disegnate in un appuntamento fisso per generazioni di giovani telespettatori.

Dopo le prime esperienze da vignettista su giornali come Epoca e Il Candido, De Maria ha trovato la svolta sul canale nazionale nei primi anni Settanta. Insieme all’amico e disegnatore Bonvi ha creato il mitico detective Nick Carter, figura di punta dello show Gulp!. Poco più tardi è arrivato il grande successo di SuperGulp!, programma che ha fatto scoprire al pubblico le tavole di Corto Maltese, le battute di Lupo Alberto e il mito di Tex. Questo lavoro gli ha fruttato il Premio per la regia televisiva nel 1978 e più avanti, nel 2015, il Premio Tenco come operatore culturale.

Il suo percorso professionale si è intrecciato a lungo con il mondo della pubblicità, tra caroselli memorabili e spot realizzati con volti noti della cultura italiana. Negli anni Novanta ha poi diretto sul versante editoriale il settimanale umoristico Comix. Tra i suoi legami più stretti spicca l’amicizia con Francesco Guccini, con cui ha condiviso progetti creativi e collaborazioni artistiche. Lo stesso De Maria amava scherzare sulla propria età con battute fulminanti, ricordando di aver centrato il suo unico vero obiettivo da bambino: quello di diventare vecchio.

Con la sua scomparsa se ne va una figura di enorme talento visivo. Il suo stile ironico, la dizione perfetta dei suoi personaggi e la capacità di inventare format dal nulla restano una traccia indelebile nella televisione italiana. Il suo lavoro continua a vivere nella memoria di chi è cresciuto guardando le sue strisce in TV.