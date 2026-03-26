Punisher #1: Microchip torna e Frank Castle non è più quello di prima

Frank Castle è tornato. E con lui, dopo anni di assenza, torna anche uno dei personaggi più amati della sua storia: Microchip.

The Punisher #1, scritto da Benjamin Percy con i disegni di Jos Luis Soares, è uscito il 25 febbraio su Marvel Comics. Si tratta di un nuovo inizio per la serie anche se, come vedremo, “nuovo inizio” è una definizione che va presa con le pinze.

Prima di tutto, però, un po’ di contesto.

Chi è Microchip? Il suo vero nome è David Linus Lieberman, nato a Brooklyn con un talento naturale per l’informatica. Fin dalla sua prima apparizione nel 1987, nel quarto numero della serie classica del Punisher, Microchip ha rappresentato molto più di un semplice supporto tecnico per Frank Castle. Era il suo armaiolo, il suo hacker, il suo banchiere e, in qualche misura, l’unico amico che il Punisher avesse mai avuto.

Tutto questo finì nel sangue negli anni Novanta, quando i due ebbero una rottura definitiva: Microchip non riuscì più a tollerare i metodi sempre più violenti e fuori controllo di Castle, e decise di arruolare un sostituto. La loro resa dei conti costò la vita a Microchip. In seguito tornò brevemente dai morti grazie all’Hood, ma nel 2011 Frank lo uccise di nuovo, stavolta in modo definitivo, o almeno così sembrava.

Ora, nel nuovo numero, Microchip ricompare in carne e ossa. Frank lo affronta a mano armata, con tutto il peso della loro storia tra loro. Microchip sostiene di averlo salvato e accetta persino una barretta di cioccolato con sollievo disperato. Castle, però, gli chiede di rimettere a posto qualcosa che non va nella sua testa.

E qui sta il cuore della nuova serie: il Punisher sta ancora facendo i conti con l’essere stato usato come assassino privo di coscienza. Molti dei suoi ricordi e della sua personalità risultano ancora assenti, come se agisse solo per istinto muscolare.

Nel frattempo, anche i villain si rimettono in moto. A Rikers, una figura nell’ombra rivela se stessa a Tombstone: è Jigsaw, tornato dal quasi-morte con grandi ambizioni. Vuole unire le gang sotto un’unica leadership e punta a stanare il Punisher per riprendersi New York.

Sul fronte MCU, infine, il tempismo non è casuale. Jon Bernthal riprenderà il ruolo di Frank Castle in Spider-Man: Brand New Day, in uscita nell’estate 2026. Marvel sta quindi rimettendo il Punisher al centro di tutto, nei fumetti e sul grande schermo allo stesso tempo.

The Punisher #1 è disponibile ora nelle fumetterie americane e su Marvel Unlimited. Vedremo questa storia fra qualche mese Se avete sempre amato il rapporto tra Frank e Microchip, questo è il momento giusto per rimettersi in pari.

Fonte: ScreenRant