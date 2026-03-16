Invincible omaggia One Punch Man con una nuova copertina firmata Kael Ngu

C’è una novità curiosa che sta facendo parlare i fan dei fumetti. Invincible ha deciso di omaggiare One Punch Man con una nuova copertina disegnata da Kael Ngu. E sì, il riferimento si nota subito.

La cover richiama proprio quella del primo volume del manga creato da ONE e illustrato da Yusuke Murata. Non è un’ispirazione vaga o casuale, è un richiamo chiaro, che prende l’idea originale e la reinterpreta in chiave Invincible.

Quando succede una cosa del genere, l’attenzione dei fan è praticamente immediata. È un richiamo semplice, ma proprio per questo funziona. Da una parte c’è Invincible, serie che ha costruito nel tempo una forte identità nel panorama supereroistico. Dall’altra One Punch Man, diventato rapidamente un fenomeno globale grazie al suo stile e al suo approccio particolare al genere.

La scelta di Kael Ngu aggiunge un ulteriore livello di interesse, perché l’artista è conosciuto per il suo tratto dinamico e per la capacità di reinterpretare personaggi iconici mantenendone lo spirito originale. In questo caso, l’obiettivo non è cambiare l’immagine di partenza, ma richiamarla in modo chiaro, creando un collegamento diretto tra le due opere.

La copertina funziona anche come piccolo ponte tra comunità diverse di lettori, che magari seguono una sola delle due serie. Un riferimento grafico di questo tipo può spingere qualcuno a scoprire l’altra opera, semplicemente partendo da un’illustrazione.

È anche interessante vedere come un progetto americano come Invincible scelga di rendere omaggio a un manga così riconoscibile a livello mondiale. Non è solo una scelta estetica, ma un piccolo segnale di quanto certe opere riescano a influenzare e attraversare confini, diventando punti di riferimento per creatori e artisti di tutto il mondo.

Per ora si tratta di un’iniziativa legata alla copertina, ma resta un esempio interessante di come il mondo del fumetto continui a dialogare tra culture e stili differenti. Un omaggio visivo che unisce due universi molto amati, mantenendo però intatta l’identità di ciascuno.