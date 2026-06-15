The Big Bang Theory: su HBO Max c’è Georgie and Mandy e arriva lo spin-off su Stuart

Il mondo di The Big Bang Theory continua a vivere in tv, grazie anche all’approdo di HBO Max in Italia.

Sulla piattaforma streaming di proprietà Warner Bros. Discovery, infatti, oltre alla serie originale e allo spin-off prequel Young Sheldon sull’adolescenza in Texas di Sheldon Cooper, sono in arrivo altri due titoli dello stesso universo narrativo.

Il primo, da poco disponibile in streaming su HBO Max, è Georgie and Mandy’s First Marriage, sequel di Young Sheldon con alcuni attori del cast in comune e altri che tornano come guest star.

Mandy McAllister (Emily Osment) rimane incinta di Georgie Cooper (Montana Jordan), il fratello maggiore di Sheldon (interpretato nella serie originale da Jerry O’Connell), di 11 anni più giovane. I neo-sposini con neonato al seguito va a vivere a casa dei genitori di Mandy e il ragazzo inizia a lavorare nell’officina del padre di Mandy, Jim (Will Sasso). Il titolo gioca sul fatto che questo non sarà il loro unico matrimonio (e divorzio), come sappiamo da The Big Bang Theory, e che lui avrà fortuna proprio partendo dalle automobili.

Tra le guest star la famiglia Cooper: Missy, Mary, la nonna e il pastore Jeff. Una sitcom vecchio stampo, proprio come l’originale. 2 stagioni da 22 episodi ciascuna e una terza in arrivo.

The Big Bang Theory: su HBO Max arriva lo spin-off Stuart Fails to Save the Universe

Intanto HBO Max ha svelato il trailer e poster ufficiali (qui sotto) dell’altro spin-off, di impronta sci-fi oltre che comedy. Stuart Fails to Save the Universe avrà 10 episodi e sarà disponibile dal 24 luglio ogni venerdì.

Il proprietario della fumetteria Stuart Bloom (Kevin Sussman) deve ristabilire la realtà dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, causando accidentalmente un Armageddon del multiverso.

In questa missione viene aiutato dalla sua fidanzata Denise (Lauren Lapkus), dall’amico geologo Bert (Brian Posehn) e dal fisico quantistico (gran rompiscatole) Barry Kripke (John Ross Bowie). Lungo il percorso incontreranno versioni alternative dei personaggi che il pubblico ha imparato ad amare in The Big Bang Theory. Come suggerisce il titolo, le cose non andranno necessariamente a finire bene.

La serie è creata, scritta da Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady, anche produttori esecutivi.