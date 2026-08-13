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My Hero Academia: Horikoshi parla del suo ritorno su Jump

Marco Strignano 13/08/2026

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Kohei Horikoshi, il celebre mangaka di My Hero Academia, è ufficialmente tornato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con una storia inedita dopo due anni, e ha detto la sua sul suo ritorno. Il manga shonen d’azione che lo ha consacrato, si è concluso dopo una decennale pubblicazione sulla stessa rivista nel 2024. Solo la serie televisiva era ancora in corso, fino a quest’anno.

Ora che non solo il manga ma anche la serie anime di My Hero Academia si sono ufficialmente concluse, Kohei Horikoshi è tornato su Shonen Jump con una nuova storia horror che introduce i fan in un mondo completamente nuovo, con due nuovi personaggi al centro della vicenda. In occasione del debutto ufficiale di Quit Laughing, Shijima, Horikoshi ha condiviso un commento speciale con Shonen Jump per celebrare l’evento dicendo: “Sono felicissimo di essere su Jump! È stato divertentissimo disegnare! Spero che vi piaccia!”

Quit Laughing, Shijima è un nuovo manga one-shot di 60 pagine che vede Horikoshi approfondire ulteriormente gli elementi horror. Dopo aver visto personaggi fondamentalmente legati alla figura degli eroi, è fantastico vedere il mangaka cimentarsi in un nuovo mondo influenzato dall’horror. La storia segue un giovane ragazzo che si trasferisce in una scuola in una città di mare e si innamora della protagonista Shijima, una ragazza la cui risata sembra renderla l’icona della città. Ma presto si scopre che c’è qualcosa di molto più sinistro in agguato.

Il nuovo progetto di Horikoshi sarà solo una storia autoconclusiva, ma ha un grande potenziale per un futuro sviluppo. Shonen Jump spesso pubblica storie autoconclusive di autori di spicco senza l’intenzione di trasformarle in serie complete, e questo potrebbe essere il caso anche qui. Tuttavia, il finale di questa storia sembra suggerire che Horikoshi abbia lasciato intendere la possibilità di una storia più lunga in futuro, qualora ne avesse l’opportunità.

Tuttavia ora che Horikoshi è nuovamente impegnato con un nuovo progetto dopo la conclusione del manga e della serie anime di My Hero Academia, non ci sono quasi più dubbi sul fatto che il franchise degli eroi sia giunto al termine. Ma chi è coinvolto nella produzione dell’anime si è detto interessato a collaborare nuovamente con Horikoshi per un nuovo progetto in futuro. Infatti il presidente di Bones, Masahiko Minami, ha dichiarato che se ci fosse l’opportunità, lui stesso e Studio BONES sarebbero interessati ad adattare questa nuova storia horror.

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