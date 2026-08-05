Studio BONES adatterà il one-shot horror di Kohei Horikoshi?

L’anime di My Hero Academia, tratto dal manga di Kohei Horikoshi, si è recentemente concluso con un gran finale rilasciato su Crunchyroll. Subito dopo l’uscita di questo episodio speciale, Horikoshi ha detto definitivamente addio a Izuku Midoriya e al mondo degli Eroi, aprendosi a un progetto completamente nuovo e incentrato sull’horror. Chiaramente questa notizia è arrivata alle orecchie di tutti, comprese quelle del presidente dello Studio BONES, Masahiko Minami, che ha parlato della possibilità di adattare questa storia horror in un anime.

Durante l’Otakon di quest’anno, una delle più grandi convention di anime del Nord America, Masahiko Minami ha parlato dell’eredità di My Hero Academia e del prossimo racconto horror di Horikoshi. Il presidente Minami ha confessato di essere molto interessato ed emozionato di vedere la creatività del mangaka applicata a un’opera horror. Ha poi aggiunto che qualora se ne presentasse l’occasione, lo studio BONES desidererebbe ardentemente adattare la storia di Don’t Laugh, Shijima-san. “Se ci fosse l’opportunità, io e lo Studio BONES saremmo molto interessati a dare vita all’anime“.

Con la recente uscita di My Hero Academia: I Am a Hero Too, lo studio BONES sembra aver concluso la sua collaborazione con la serie shonen ma considerata l’esperienza decennale con Horikoshi, Minami ha spiegato che dire addio al franchise shonen non è stato facile. “Sono passati più di dieci anni da quando ho incontrato Horikoshi-sensei, e ciò che mi ha davvero attratto di quest’opera è stata la forza e il lavoro di squadra che caratterizzavano la serie. Sono molto felice di aver pototuto adattare questa serie fino alla fine“.

Per quanto riguarda il nuovo lavoro di Kohei Horikoshi, intitolato Don’t Laugh, Shijima-San, la storia breve uscirà sulle pagine di Weekly Shonen Jump il 10 agosto. Molti dettagli sul one-shot sono ancora sconosciuti, ma la storia è stata descritta come una terrificante “storia horror in cui un ragazzo incontra una ragazza“. Il one-shot sarà composto da circa sessanta pagine e per questo potrebbe essere difficile realizzare una serie anime completa incentrata su questa storia, ma potrebbe essere sufficiente per permettere a BONES di produrre un lungometraggio in futuro.