Fairy Tail: i grandi maestri del manga celebrano i 20 anni dell’opera

Il ventennale di Fairy Tail ha contagiato l’intero settore del fumetto giapponese. Per festeggiare la creatura di Hiro Mashima, autori provenienti da varie riviste ed editori storicamente concorrenti si sono spinti ben oltre le tradizionali rivalità di mercato. Il risultato di questa unione è una straordinaria serie di illustrazioni speciali dedicate alla gilda di Magnolia, nate direttamente dalle matite di alcuni tra i mangaka più famosi in circolazione.

Il progetto ha chiamato a raccolta grandissime firme dell’industria. Tra i vari contributi presenti spicca quello di Yoshihiro Togashi, la mente dietro Hunter x Hunter, insieme al celebre duo Yudetamago, autori di Kinnikuman. Il gruppo degli omaggi d’autore prosegue poi con altri artisti del calibro di George Morikawa, Kouji Seo, Miki Yoshikawa e Atsuo Ueda. Ciascun mangaka ha reinterpretato Natsu e i suoi compagni secondo la propria sensibilità grafica, regalando ai lettori tavole uniche che confermano la grande influenza esercitata dalla saga in questi due decenni di serializzazione.

I disegni celebrativi pubblicati sulla rivista non rimarranno un semplice regalo passeggero. La casa editrice Kodansha ha infatti comunicato che queste tavole andranno a comporre un set speciale da sedici cartoline. L’intero allegato da collezione sarà inserito ufficialmente all’interno della tiratura limitata del volume fisico, con l’uscita nelle librerie e nei negozi nipponici già programmata per il prossimo 16 ottobre.

Accanto ai tanti tributi dei colleghi, a colpire l’attenzione dei fan sono state anche le parole sincere dello stesso Mashima. L’autore ha raccontato come la nascita del manga sia stata legata a un suo momento di forte solitudine giovanile. L’idea di inventare una gilda così unita e affiatata rispondeva al suo bisogno personale di trovare dei veri amici. A vent’anni da quel primo capitolo, quell’ispirazione così intima si è trasformata in un fenomeno globale capace di connettere lettori, fumettisti e appassionati di ogni parte del mondo.