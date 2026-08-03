Black Clover: svelata la cover dell’ultimo volume del manga

Black Clover è pronto a fare il suo ritorno in Giappone con l’ultimo volume del manga, e Shueisha ha condiviso la cover ufficiale. Come ogni anno, anche questo 2026 ha mostrato la conclusione di diverse serie longeve dell’editore giapponese, ma il più grande addio di quest’anno è quello di Black Clover, dopo ben 11 anni di serializzazione.

Scritto e disegnato da Yuki Tabata, la pubblicazione di Black Clover si è ufficialmente conclusa all’inizio di questa primavera, dopo 11 anni di serializzazione, e si prepara all’uscita in formato cartaceo entro la fine dell’estate. L’ultimo volume della serie shonen di Yuki Tabata ha rivelato la cover finale.

Il volume 38 di Black Clover arriverà nelle fumetterie giapponesi il 4 agosto e raccoglierà gli ultimi capitoli del manga e al momento non ci sono notizie in merito a una data di uscita internazionale. Black Clover ha in programma anche altre importanti novità in concomitanza con l’uscita di questo volume finale, tra cui un fan book ufficiale.

Black Clover arriverà anche nelle fumetterie giapponesi con una guida speciale che fornirà ai fan molti nuovi dettagli che Yuki Tabata non ha potuto includere nella versione originale della storia. Tra questi ci sarà anche un capitolo inedito scritto e disegnato dal mangaka in seguito al finale originale, che farà luce sul futuro di Asta. Ma mentre i fan attendono l’uscita ufficiale, è impossibile prevedere cosa potrebbe includere questo speciale epilogo.

Il manga che narra le avventure di Asta si è concluso all’inizio di quest’anno, ma lo stesso non si può dire del franchise in generale. Infatti l’anime tornerà sul piccolo schermo a ottobre e farà parte del palinsesto autunnale del 2026. Tutti i nuovi episodi saranno disponibili in esclusiva su Crunchyroll e riprenderanno esattamente dalla fine della prima stagione, avvenuta cinque anni fa.

La prima stagione si è conclusa con Asta e gli altri cavalieri del Regno di Clover impegnati in un raid contro la Triade Oscura del Regno di Spade. E con il ritorno della serie i fan potranno vedere il seguito degli eventi.