Shueisha lancia il “Seinen Manga Newcomer Award 2025”: caccia ai nuovi talenti del manga

Shueisha ha ufficialmente inaugurato il Seinen Manga Newcomer Award 2025, un concorso dedicato a scoprire le nuove promesse del fumetto giapponese per un pubblico maturo. L’iniziativa coinvolge i team editoriali delle principali riviste Seinen della casa editrice: Weekly Young Jump, Grand Jump, Ultra Jump e Tonari no Young Jump. Questa alleanza tra testate storiche punta i riflettori su mangaka emergenti pronti a lasciare il segno.

Una giuria di alto profilo

A rendere il concorso ancora più significativo è la straordinaria giuria, composta da cinque nomi di primo piano del panorama manga: Akasaka Aka (Kaguya-sama: Love is War, Oshi no Ko), Satoru Noda (Golden Kamui), Yasuhisa Hara (Kingdom), Toshio Sako (Usogui) e ONE, autore di culto dietro a One Punch Man e Mob Psycho 100. Una squadra di giudici d’eccezione, con esperienze e sensibilità artistiche diverse, ma tutte profondamente radicate nel mondo del Seinen.

Un’opportunità per farsi notare

Il concorso si pone l’obiettivo di offrire una vetrina importante a giovani artisti con una voce originale e una visione matura del racconto per immagini. I partecipanti avranno l’opportunità non solo di essere letti da redazioni di alto livello, ma anche di essere valutati da autori che rappresentano l’eccellenza del manga contemporaneo. Un’occasione unica per chi sogna di trasformare la propria passione in una carriera concreta nel settore.

Appuntamento a gennaio 2026

I risultati finali saranno annunciati a gennaio 2026, e non è difficile immaginare che molti occhi dell’industria, e dei lettori più attenti, saranno puntati su quei nomi. Il Seinen Manga Newcomer Award 2025 potrebbe essere il trampolino di lancio per la prossima generazione di grandi mangaka.