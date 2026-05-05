My Hero Academia: arriva lo speciale dedicato a Eri e al suo futuro

Anche se la storia principale di My Hero Academia si è ormai conclusa, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di milioni di appassionati, l’universo creato da Kohei Horikoshi continua a riservare sorprese emozionanti. È stato infatti annunciato ufficialmente un nuovo progetto animato intitolato “I am a Hero Too”, un cortometraggio speciale che promette di esplorare un lato inedito e molto atteso di questa amatissima saga.

Non si tratta di una storia originale creata appositamente per lo schermo, ma dell’adattamento di un capitolo one-shot molto prezioso per i fan, contenuto originariamente nel fanbook ufficiale Ultra Age. La scelta di trasporre questo materiale in animazione dimostra quanto lo studio di produzione voglia rendere omaggio a ogni singola sfumatura del manga, recuperando perle che altrimenti rischierebbero di rimanere confinate solo alla carta stampata.

Il cuore pulsante di questo corto sarà Eri, uno dei personaggi più amati e protetti dell’intera serie. Chi ha seguito il suo doloroso percorso, dalla liberazione dalle grinfie di Overhaul fino al lento ritorno al sorriso grazie all’aiuto di Deku e Mirio, troverà in questo speciale una sorta di chiusura del cerchio. La storia, infatti, ci mostra una Eri ormai cresciuta, diventata una studentessa delle superiori. È un salto temporale emozionante, che permette di vedere come sia fiorita la sua vita dopo gli eventi traumatici del passato e quale sia il suo rapporto con l’eredità degli eroi che l’hanno salvata.

L’annuncio ha già scatenato i social, poiché rivedere Eri nel ruolo di protagonista, proiettata verso un futuro sereno, è uno dei regali più belli che Horikoshi potesse fare ai suoi lettori. Questo corto non sarà solo un’occasione per rivedere i volti noti della scuola in una luce diversa, ma rappresenterà un momento di riflessione sul significato profondo di essere un eroe. L’uscita è prevista per questa estate, rendendo l’attesa per i prossimi mesi decisamente più dolce.