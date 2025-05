Versus ha vinto il 49° Kodansha Manga Award come Miglior Shonen

Una grande vittoria per il mondo del manga d’azione: Versus, la serie ideata da ONE (celebre autore di Mob Psycho 100 e One Punch-Man), disegnata da Azuma Kyoutarou e con la collaborazione di bose, ha trionfato ai Kodansha Manga Awards 2025, conquistando il prestigioso premio come Miglior Shonen.

Una trama che va oltre il classico “eroi contro demoni”

L’annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra fan e critici, confermando Versus come una delle opere più innovative e potenti del panorama attuale. La serie, iniziata nel 2022, racconta di un mondo devastato da trentacinque Re Demoni che dominano la Terra, minacciando l’umanità. In risposta, trentacinque eroi vengono scelti per affrontare questa minaccia. Ma Versus non è solo una classica storia di eroi contro demoni: come da stile di ONE, la trama prende pieghe inaspettate, mescolando umorismo, cinismo e riflessioni profonde sulla guerra, sul potere e sul destino umano.

Un team creativo di altissimo livello

Il talento narrativo di ONE si fonde con il tratto dinamico e dettagliato di Azuma Kyoutarou, già noto per Tenkaichi e altre opere ricche di azione e pathos visivo. La presenza di bose come co-autore aggiunge una dimensione strategica e scenica al racconto, arricchendolo di sfumature che rendono Versus qualcosa di più di un semplice battle manga.

Un riconoscimento che conferma l’eccellenza

Il riconoscimento da parte dei Kodansha Manga Awards sottolinea come Versus sia riuscito a distinguersi in una categoria sempre molto competitiva, dove ogni anno emergono titoli dal forte impatto narrativo e visivo. La giuria ha elogiato in particolare la capacità dell’opera di sorprendere il lettore volume dopo volume, mantenendo alto il ritmo narrativo e offrendo momenti di grande intensità emotiva.

Il futuro di Versus è tutto da scrivere

Con questa vittoria, Versus si conferma come uno dei manga shonen più rilevanti della nuova generazione. E con un team creativo di questo livello, il futuro dell’opera promette di essere ancora più esplosivo.