News Anime

Shangri-La Frontier: annunciato l’inizio della terza stagione

Marco Strignano 02/08/2026

article-post
Aggiungi MangaForever tra le tue fonti preferite su Google

Shangri-La Frontier è finalmente pronto a tornare sul piccolo schermo con la terza stagione della serie animata l’anno prossimo. La serie televisiva farà parte della programmazione invernale del 2027 in quanto il primo episodio sarà trasmesso esattamente a gennaio. L’annuncio è accompagnato da una nuova key visual e da un trailer.

Shangri-La Frontier nasce come una serie web novel scritta e disegnata da Katarina e auto-pubblicata sul sito di web novel Shōsetsuka ni narō a partire da maggio 2017 e successivamente ha ricevuto un adattamento manga, disegnato da Ryosuke Fuji e serializzato su Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha a dal 2020 ed è tutt’ora in corso. La serie ha successivamente fatto il suo debutto in Italia nel 2022 ed è pubblicato da Panini Comics. In seguito all’adattamento del manga, il successo riscosso ha portato alla serie televisiva, prodotta dallo studio C2C e trasmessa in Giappone dal 2023 al 2024, seguita da una seconda fino alla terza stagione in arrivo l’anno prossimo. In Italia il doppiaggio è stato pubblicato dal 2023 al 2024 ed è curato da Molok Studios di Milano sotto la direzione di Massimo Di Benedetto. A occuparsi dell’adattamento dei dialoghi dell’edizione italiana ci ha pensato invece Elena Rovati.

Gli eventi di Shangri-La Frontier ruotano attorno al protagonista principale, uno studente del secondo anno delle superiori Rakurou Hizutome che mostra un forte interesse verso nuovi giochi di scarsa qualità e completarli. Le sue abilità come videogiocatore non sono seconde a nessuno, e dalla sua prospettiva, nessun gioco è mai troppo brutto per essere giocato. Per questo, quando sente parlare del nuovo gioco in realtà virtuale Shangri-La Frontier, il protagonista procede secondo il suo solito modus operandi: salta il prologo e passa subito all’azione.La seconda stagione dell’anime di Shangri-La Frontier espande l’esplorazione del videogioco VR e si divide principalmente in tre grandi filoni narrativi che alternano la ricerca di segreti divini, la caccia a mostri leggendari e competizioni nel mondo reale. Ognuno di questi scenari saranno affrontati nel corso della prossima stagione.

Image

Potrebbe interessarti anche