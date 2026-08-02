Shangri-La Frontier: annunciato l’inizio della terza stagione

Shangri-La Frontier è finalmente pronto a tornare sul piccolo schermo con la terza stagione della serie animata l’anno prossimo. La serie televisiva farà parte della programmazione invernale del 2027 in quanto il primo episodio sarà trasmesso esattamente a gennaio. L’annuncio è accompagnato da una nuova key visual e da un trailer.

Shangri-La Frontier nasce come una serie web novel scritta e disegnata da Katarina e auto-pubblicata sul sito di web novel Shōsetsuka ni narō a partire da maggio 2017 e successivamente ha ricevuto un adattamento manga, disegnato da Ryosuke Fuji e serializzato su Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha a dal 2020 ed è tutt’ora in corso. La serie ha successivamente fatto il suo debutto in Italia nel 2022 ed è pubblicato da Panini Comics. In seguito all’adattamento del manga, il successo riscosso ha portato alla serie televisiva, prodotta dallo studio C2C e trasmessa in Giappone dal 2023 al 2024, seguita da una seconda fino alla terza stagione in arrivo l’anno prossimo. In Italia il doppiaggio è stato pubblicato dal 2023 al 2024 ed è curato da Molok Studios di Milano sotto la direzione di Massimo Di Benedetto. A occuparsi dell’adattamento dei dialoghi dell’edizione italiana ci ha pensato invece Elena Rovati.