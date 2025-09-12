PlayStation e Panini celebrano i 30 anni con una raccolta di carte da collezione

Per celebrare i 30 anni della PlayStation in Europa, Sony e Panini hanno creato una collezione di carte pensata apposta per i fan italiani. Le carte ripercorrono la storia della console, dai classici della PS1 fino ai successi più recenti della PS5, con giochi che hanno segnato un’epoca come Gran Turismo, God of War e The Last of Us. Ogni carta racconta un pezzo di questa storia, con dettagli e curiosità che faranno sorridere e emozionare chi ha vissuto decenni di videogiochi.

La collezione è super limitata: solo 4.000 box sigillate, ciascuna con 30 carte. E non è tutto: ogni scatola ha piccole sorprese al suo interno, che la rendono unica e perfetta per chi ama collezionare oggetti legati al mondo PlayStation. Ci sono 28 carte base, 1 carta rara scelta tra cinque versioni diverse e 1 carta numerata esclusiva tra quattro varianti cromatiche con diversa rarità, inserita a sorpresa.

In Italia le box saranno disponibili nei punti vendita Gamelife e sul sito ufficiale gamelife.it. Con una tiratura così ridotta, è meglio non perdere tempo: assicurarsi una box sarà quasi come aggiudicarsi un piccolo pezzo della storia della console. La data da segnare sul calendario è il 29 settembre, giorno in cui Sony Interactive Entertainment celebra il trentesimo anniversario europeo della console. Chi vuole assicurarsi una box dovrà muoversi velocemente, perché con numeri così limitati non resteranno disponibili a lungo.

Questa iniziativa non celebra solo la storia della console, ma permette anche di rivivere i ricordi legati ai giochi e ai momenti più belli passati davanti allo schermo. Aprire una box significa fare un piccolo tuffo nel passato, ripercorrere trent’anni di evoluzione del gaming e apprezzare come la PlayStation abbia cambiato il modo di giocare.

Se sei un appassionato di PlayStation, questa collezione è un must: un mix perfetto tra nostalgia, passione e un pizzico di competitività da collezionisti. Non resta che prepararsi a vivere questo anniversario in modo unico e portarci a casa un pezzo di storia del gaming italiano.