JoJo – Steel Ball Run: svelato il motivo dell’attesa per i nuovi episodi

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Steel Ball Run tornerà su Netflix questo autunno con la seconda parte di episodi, e la produttrice della serie ha spiegato il motivo di questa lunga attesa. La trasposizione sul piccolo schermo della settima parte del manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki era in assoluto tra quelle più attese dell’anno dopo il debutto con il primo e unico episodio di 45 minuti. Dopodiché c’è stata una lunga pausa.

Steel Ball Run tornerà con la seconda parte a settembre, e sarà composta da ben 11 episodi. Nella sua intervista più recente, la produttrice Noriko Dohi ha spiegato che il ritardo tra il primo episodio e la seconda parte era principalmente dovuto alle difficoltà di produzione di una parte così impegnativa della storia originale. Inoltre, Dohi ha anche spiegato che il team di animazione desiderava pubblicare l’anime in questo modo.

Dohi senza mezze misure ha detto che questo è un anime molto difficile da produrre e che le corse dei cavalli devono sembrare molto realistiche. Per svolgere un ottimo lavoro è richiesto una quantità di lavoro enorme. Data la lunghezza della versione originale della storia, Dohi ha anche rivelato che non potevano semplicemente chiedere agli animatori e allo staff di realizzare l’intera serie senza interruzioni. Dunque l’uscita del primo episodio a marzo aveva lo scopo di alimentare l’entusiasmo dei fan per la nuova stagione.

Nonostante questa scelta abbia generalmente suscitato delusione tra i fan, è chiaro che il benessere del team rappresenti la priorità per poter svolgere un lavoro di qualità. Le bizzarre Avventure di JoJo: Steel Ball Run – 2nd Stage debutterà su Netflix il 25 settembre e sarà composto da 11 episodi e saranno rilasciati settimanalmente. Inoltre è stato confermato che anche la terza parte sarà composta da 11 episodi. Ci saranno alcune novità per quanto riguarda il cast della seconda parte, come Tomoaki Maeno nel ruolo di Mountain Tim, Tomokazu Sugita in quello di Funny Valentine e Yoko Hikasa in quello di Hot Pants.

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run ha avuto un inizio difficile con l’uscita del primo episodio all’inizio di questa primavera, ma è chiaro che le cose stanno tornando sulla giusta strada con la seconda metà degli episodi in arrivo in autunno.