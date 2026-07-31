Gachiakuta: mostrato il primo trailer con le scene inedite della seconda stagione

L’adattamento anime di Gachiakuta prosegue a ritmo serrato il suo percorso. Ad un anno dalla trasmissione della prima serie nell’estate 2025, i canali ufficiali del progetto hanno rilasciato un primo trailer ufficiale contenente le primissime sequenze inedite legate al seguito della storia. La produzione dei nuovi episodi è già ampiamente entrata nel vivo, confermando il costante interesse che l’opera sta riscuotendo anche a livello internazionale grazie alla pubblicazione simultanea dei capitoli del manga.

La popolarità della saga è apparsa evidente durante la recente partecipazione ai grandi eventi di settore, tra cui l’Anime Expo 2026 negli Stati Uniti e la venticinquesima edizione del Manga Expo di Taiwan. In tali occasioni, i visitatori hanno potuto ricevere cartoline commemorative esclusive con illustrazioni speciali e materiale da collezione dedicate ai personaggi di Enjin e Zanka, a testimonianza del forte legame che la serie sta creando con la propria comunità di fan in tutto il mondo.

La trasposizione televisiva, che vede nel cast vocale interpreti del calibro di Aoi Ichikawa nei panni del protagonista Rudo, Katsuyuki Konishi nel ruolo di Enjin, Yoshitsugu Matsuoka e Yumiri Hanamori, racconta una storia di riscatto e vendetta ambientata in un mondo fortemente diviso. Gli abitanti delle baraccopoli sospese vivono all’ombra dei ricchi, i quali gettano i propri rifiuti direttamente nell’abisso sottostante. Falsamente accusato di un terribile omicidio, il giovane Rudo viene condannato all’esilio e gettato proprio nel Baratro, una discarica sterminata popolata da mostri feroci nati dagli scarti dell’umanità.

Per sopravvivere su questa superficie ostile, scoprire la verità dietro l’incastro subito e punire i responsabili della sua rovina, il ragazzo si troverà costretto a risvegliare un potere misterioso e ad unirsi ai Pulitori, un gruppo di combattenti specializzato nello scontro con le terribili creature che infestano la fossa. Tra azione frenetica e tematiche cupe, la nuova stagione si preannuncia fondamentale per l’evoluzione di questa avventura.