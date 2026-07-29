Il manga Millennium Family (titolo originale giapponese: Odoru Sennen Kazoku) di Akira Kasugai avrà un adattamento anime televisivo. L'annuncio è stato rilasciato il 27 luglio 2026, accompagnato da una teaser visual, un trailer promozionale e le prime informazioni su cast e staff. Il sito ufficiale sennenkazoku.com e il profilo X @sennenkazoku sono stati aperti contestualmente [']