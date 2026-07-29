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Fairy Tail festeggia 20 anni: al via la nuova miniserie Re: Fantasia su Weekly Shōnen Magazine
Eleonora Masala 29/07/2026
Per festeggiare il traguardo dei vent’anni dal debutto, lo strabiliante universo narrativo di Fairy Tail ha deciso di fare le cose in grande. Il maestro Hiro Mashima fa infatti il suo atteso ritorno sulle pagine della prestigiosa rivista Weekly Shōnen Magazine con Fairy Tail: Re: Fantasia, una nuova miniserie speciale che debutterà ufficialmente il 29 luglio, conquistando la copertina dell’ultimo numero del celebre magazine nipponico.
In questa nuova avventura, gli iconici maghi della gilda si ritroveranno ad affrontare pericoli del tutto inattesi proprio mentre nella città di Magnolia fervono i festeggiamenti per la tradizionale festa del raccolto. Questa parentesi narrativa andrà avanti a ritmo serrato per nove settimane consecutive, coprendo una breve serializzazione pensata appositamente per arricchire la celebrazione di questo importante ventennale. Per chi ama collezionare i manga fisici da scaffale, la casa editrice Kodansha ha già programmato la pubblicazione dell’opera completa in un unico tankōbon, la cui uscita ufficiale nelle librerie giapponesi è fissata per il prossimo 16 ottobre.
La speciale ricorrenza ha attirato l’attenzione di tanti grandi nomi dell’industria del manga. All’interno della rivista trovano infatti spazio diversi contributi illustrati da parte di colleghi illustri, tra cui spiccano i disegni realizzati da maestri del calibro di Yoshihiro Togashi e dal celebre duo Yudetamago. Inoltre, proprio l’opera targata Togashi andrà ad arricchire un’esclusiva edizione speciale da collezione del volume in arrivo ad autunno, rendendo il pezzo ancora più prezioso per i lettori.
Ad accendere ulteriormente l’entusiasmo dei fan ci ha pensato lo stesso Mashima con una divertente trovata goliardica. L’autore ha condiviso un’esilarante illustrazione promozionale “storta”, disegnata appositamente per emulare lo stile del collega Reiji Miyajima, ideatore di Rent-A-Girlfriend. Tra grandi ritorni, illustrazioni d’autore e iniziative per il pubblico, il fantastico mondo creato da Hiro Mashima dimostra di saper mantenere intatta la sua straordinaria energia, regalando agli storici appassionati un’occasione imperdibile per tornare a respirare la magica atmosfera della gilda.