Fairy Tail Re:Fantasia – Hiro Mashima annuncia una nuova miniserie in partenza a luglio

Una delle gilde di maghi più famose di sempre sta per riaprire i battenti. Direttamente dai canali ufficiali del maestro Hiro Mashima è rimbalzata la notizia del lancio di un’inedita opera cartacea collegata alle storiche avventure di Fairy Tail. Il progetto si chiamerà Fairy Tail Re:Fantasia e il suo capitolo d’apertura verrà pubblicato mercoledì 29 luglio 2026 sul colosso editoriale Weekly Shonen Magazine di Kodansha. L’annuncio ha fatto impazzire gli appassionati di vecchia data, che sui social hanno subito espresso tutto il loro stupore per un ritorno che nessuno si aspettava in questo periodo dell’anno.

La notizia più bella per i collezionisti è che non avremo davanti una storia parallela gestita da assistenti o disegnatori emergenti. Sarà il papà storico della saga, il mangaka Hiro Mashima in persona, a prendere in mano le redini di ogni singola pagina di questo manga. L’autore si occuperà sia dei testi che delle tavole, un dettaglio che rassicura i fan sulla qualità dei disegni e sui toni ironici e d’azione che hanno reso celebre il brand. Nonostante i suoi numerosi impegni editoriali in corso, il maestro ha voluto fare questo enorme regalo ai lettori. Sappiamo inoltre che si tratterà di una pubblicazione a breve termine, strutturata come una miniserie molto concentrata ed energica, una formula narrativa che l’autore adora per sperimentare nuove idee senza vincolarsi per anni.

I dettagli specifici sulla trama e sulla collocazione temporale degli eventi rimangono ancora avvolti nel più totale mistero, ma l’aggiunta della parola “Fantasia” all’interno del titolo ha già fatto nascere le prime teorie tra i fan, dato che richiama una delle parate più iconiche e significative della gilda dei maghi. Nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi della data di uscita estiva, l’editore rilascerà sicuramente le prime tavole in anteprima e qualche informazione aggiuntiva per spiegare quali personaggi guideranno le fila di questa attesissima miniserie.