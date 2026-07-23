L’attesa | Recensione

L’attesa è uno stato in cui spesso ci siamo ritrovati durante la nostra vita. Uno stato sia fisico che emotivo. Infatti esistono diverse tipologie di attesa. Quella portata avanti con ansia gravosa, con eccitata trepidazione, con titubanza, con rassegnazione e tante altre. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi, per l’appunto, l’argomento centrale è proprio un’attesa. L’attesa, è un libro scritto da Federica Ortolan, con le illustrazioni di Cecilia Ferri e pubblicato da Kite Edizioni nell’aprile 2026.

In questo albo illustrato troviamo la storia di una donna che aspetta. Aspetta la morte senza più speranze perché si è stancata di tutto e attende da un giorno all’altro il momento che verrà a bussarle alla sua porta. Così comincia la sua attesa. Ogni giorno la sua giornata è scandita dalle faccende quotidiane: il pane impastato, le lenzuola ad asciugare, l’acqua da cambiare ai fiori in salotto. Ogni volta qualcuno di diverso bussa alla sua porta. Ma non è mai chi si aspettava. Trova sempre qualcuno che le porta qualche nuovo spunto per tornare alla vita. La sua attesa così si trasforma, incontro dopo incontro, da quella della morte a nuovo slancio di rinascita e di vita.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Federica Ortolan è un’autrice che avevamo già avuto il piacere di leggere con il bellissimo Il Filiambulante, illustrato da Marco Leoni e pubblicato da Sabir Editore. In questo nuovo libro ritroviamo alcuni degli elementi che avevamo trovato in quel suo albo illustrato. Ad esempio l’evoluzione del protagonista, che conosciamo all’inizio della storia, preso dalla sua ciclica ritualità, e che lasciamo alla fine in un nuovo slancio di vita. E ritroviamo anche l’affascinante mondo del circo di strada.

Il testo è ricco e descrittivo, tanto nelle parole quanto nelle suggestioni. Accompagna le immagini con una narrazione che le ricalca e le impreziosisce di altre sensazioni e profondità. Le parole sono ben bilanciate e ricche di suggestivi guizzi poetici. La lettura del testo è quindi scorrevole e scivola pagina dopo pagina dettando anche i ritmi narrativi della storia.

Le illustrazioni di Cecilia Ferri sono dolci e carezzevoli. Con un’atmosfera avvolgente e tenue che crea, attraverso dei contrasti bilanciati tra toni di colore caldo e freddo, delle meravigliose suggestioni. Il suo stile riesce a creare un mondo davvero convincente che trascina dentro il lettore facendolo familiarizzare in maniera ancor più coinvolgente con i personaggi. L’aura che la talentuosa illustratrice è riuscita a creare è inizialmente nostalgica, ma i colori lasciano anche intuire che qualcosa andrà evolvendosi.

La fusione tra il testo e le immagini, come accennavamo in precedenza, è una sinergia perfetta. Dove non arriva l’illustrazione, vengono a sostegno le parole, e viceversa. Ci si immerge con grande facilità in un mondo che echeggia nel passato, vive nel presente ma è pronto a uno slancio verso un futuro di nuova speranza.

Ogni volta che parliamo di un libro di Kite Edizioni ormai tendiamo a ripeterci. Ma ogni volta che leggiamo uno dei loro libri si riconferma in noi l’idea che sia una casa editrice dal catalogo di eccellente livello. I molti libri che abbiamo recensito, incluso questo, si caratterizzano sempre per un’alta qualità dei testi e delle illustrazioni. Oltre a ciò, la confezione dei volumi e della qualità di stampa è sempre ottima e va ad incorniciare l’ennesimo libro che non esitiamo a definire prezioso e ricco d’incanto.

Conclusione – L’attesa

L’attesa è un albo illustrato dal forte tratto poetico e dalle atmosfere ricche di suggestioni. Un libro per animi profondi che cercano nuovi spunti di riflessione e balsami per lo spirito. Un volume da leggere e risfogliare con meticolosa attenzione per trarne sempre nuove sfumature. Le tematiche centrali sono la morte, la solitudine e la speranza. Ma anche l’inaspettata capacità che ha la vita di sorprenderci quando meno ce lo aspettiamo.

La profondità degli argomenti trattati supera anche i confini del preconcetto intorno agli albi illustrati. E cioè che siano limitati al mondo dell’infanzia. Questo lettura è sicuramente trasversale, adatta ad un pubblico di bambini quanto di adulti. Poiché entrambi possono trovarne una loro chiave di lettura. Il testo e le illustrazioni viaggiano sulle stesse note donando al lettore una sinfonia adatta ad ogni ascolto.

L’attesa è un libro che porta il lettore a riflettere sulla preziosità della vita e di come il suo andamento non sia sempre perfettamente lineare o come ce la aspettiamo. Una lettura consigliata a tutti coloro che amano sorprendersi, scoprire e riscoprire la bellezza che sempre ci circonda, dandoci spunti per andare avanti con nuovo entusiasmo.