Yura Yura Queen: annunciato l’adattamento anime del manga di Gido Amagakure

Il manga Yura Yura Queen di Gido Amagakure avrà un adattamento anime televisivo. L’annuncio è stato rilasciato il 20 luglio 2026 con l’apertura del sito ufficiale yurayura-queen.com e del profilo X della produzione, accompagnati da una locandina promozionale. Studio, cast, staff tecnico e data di debutto non sono ancora stati comunicati.

Il manga originale, noto in Giappone come Yurayura Q (ゆらゆらQ), è pubblicato da Hakusensha sulla rivista The Hana to Yume. La serializzazione è partita il 25 ottobre 2019, dopo la positiva accoglienza di un capitolo one-shot pubblicato in precedenza sulla stessa rivista. La serie conta cinque volumi tankōbon, con l’ultimo uscito il 20 gennaio 2026. La storia principale si è conclusa il 27 luglio 2026, ma il sesto e ultimo volume verrà pubblicato in un secondo momento.

La trama segue Kyuuko Konno, studentessa liceale figlia di un sacerdote shintoista e di una kitsune, ovvero una volpe divina della tradizione folkloristica giapponese. È la nona figlia della famiglia, e a differenza dei fratelli più grandi, dotati di aspetto umano e talenti straordinari, fatica a controllare i propri poteri di trasformazione e compare spesso con orecchie e coda da volpe. L’unico esterno alla famiglia a conoscere la sua vera identità è Haruto Mizushima, detto Haru-chan, suo amico d’infanzia e membro del club di basket, noto tra i compagni per la sua personalità gentile. Il cuore di Kyuuko batte forte per lui, ma il percorso verso l’accettazione di sé rimane il vero motore della narrazione, intrecciandosi con una commedia romantica ricca di elementi soprannaturali.

Inoltre, per Gido Amagakure si tratta del terzo manga adattato in anime. Il precedente Sweetness & Lightning, racconto toccante su un padre vedovo che impara a cucinare per la figlia piccola, aveva ricevuto un adattamento televisivo nel 2016. Nel 2023 era stato il turno di A Galaxy Next Door, commedia romantica fantascientifica trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Con Yura Yura Queen, l’autrice torna al genere che meglio la rappresenta, mescolando commedia slice-of-life, sentimento e un pizzico di folklore.

La rivista The Hana to Yume di Hakusensha è una delle testate di riferimento per il manga shoujo, che ha ospitato nel corso degli anni serie come Yona: La Principessa Scarlatta di Mizuho Kusanagi, anch’essa approdata all’animazione.

Infine, sottolineiamo che il genere romantico-soprannaturale con protagoniste femminili è in costante crescita anche sul fronte degli adattamenti, con il 2027 che si preannuncia ricco di nuove produzioni, tra cui Seven Sleeping Beauties di Fiok Lee e Promise Me the Spotlight di Jun Wakatsuki. Ulteriori aggiornamenti su regia, studio di produzione e cast arriveranno nei prossimi mesi attraverso i canali ufficiali.