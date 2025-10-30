News Manga

Yona: La Principessa Scarlatta – il manga di Mizuho Kusanagi si avvia al gran finale dopo 16 anni

Eleonora Masala 30/10/2025

Dopo sedici anni di pubblicazione, Yona: La Principessa Scarlatta sta per salutare i suoi lettori. L’amata opera di Mizuho Kusanagi si concluderà ufficialmente il 19 dicembre, tra soli tre capitoli, chiudendo un lungo viaggio che ha accompagnato intere generazioni di fan.

La notizia è arrivata direttamente dall’autrice tramite un messaggio pubblicato su X (ex Twitter), dove ha condiviso la sua emozione e incredulità per questo traguardo. Kusanagi ha raccontato di essere ancora “nel panico”, proprio come la sua protagonista, confessando di avere ancora molto lavoro da fare per regalare ai lettori un finale degno della storia di Yona. Insieme all’annuncio, l’autrice ha pubblicato anche una nuova illustrazione celebrativa per ringraziare i fan del loro affetto e del sostegno costante nel corso degli anni.

Secondo quanto dichiarato, la serie raggiungerà un totale di 47 o al massimo 48 volumi, chiudendo così uno dei manga fantasy più longevi e apprezzati del catalogo Hana to Yume. In un successivo post, Kusanagi ha spiegato di aver deciso di annunciare la fine solo ora, a tre capitoli dal termine, perché lei stessa ha esitato fino all’ultimo nel trovare il modo giusto per concludere la storia. Ha inoltre voluto ringraziare la redazione per il supporto e la pazienza dimostrata in questa fase così delicata.

Yona: La Principessa Scarlatta ha debuttato nel 2009, conquistando subito il pubblico grazie alla crescita della sua protagonista, da principessa ingenua a guerriera determinata, e al mix perfetto di avventura, sentimento e mitologia orientale. 

In Italia, il manga è pubblicato da Star Comics, che da anni ne accompagna la diffusione con grande cura e passione, permettendo anche ai lettori italiani di vivere a pieno il viaggio di Yona e dei suoi compagni. Con il manga ormai prossimo al suo epilogo, i lettori si preparano a un finale che promette di essere intenso e commovente, il giusto coronamento di un viaggio che, per molti, è stato molto più di una semplice storia.

