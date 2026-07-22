Darwin’s Game ~Flag Game~: il romanzo spin-off di FLIPFLOPs diventa un manga

Il franchise di Darwin’s Game si espande con un nuovo adattamento manga. Il romanzo spin-off Darwin’s Game ~Flag Game~ di FLIPFLOPs riceverà una trasposizione a fumetti, con i disegni affidati a Guuno. L’annuncio è apparso sul numero di agosto della rivista Bessatsu Shōnen Champion di Akita Shoten. La serializzazione del manga partirà dal numero di novembre della stessa rivista, in uscita in Giappone a ottobre 2026.

Il romanzo originale è stato pubblicato da Akita Shoten nel dicembre 2020, con la storia scritta da Miyama e le illustrazioni di Takahata, entrambi parte del duo FLIPFLOPs. La trama del romanzo si concentra sul passato di Shuka e Rein, due protagoniste femminili della serie principale, un arco narrativo rimasto inedito nel manga originale. La serializzazione del romanzo era avvenuta in precedenza su Weekly Shōnen Champion, conclusasi nell’agosto 2020.

Il manga principale di Darwin’s Game è serializzato su Bessatsu Shōnen Champion dal dicembre 2012 e conta attualmente 28 volumi tankōbon, con l’ultimo uscito l’8 giugno 2026. La serie ha annunciato il proprio arco finale nel gennaio 2020, anticipandone il culmine a partire dal gennaio 2022. In Italia il manga è distribuito da Planet Manga, che ha portato in fumetteria anche il volume 29.

La trama di Darwin’s Game segue Kaname Sudō, uno studente liceale che accetta di scaricare una misteriosa app di gioco chiamata proprio “Darwin’s Game”. Il protagonista si ritrova coinvolto in un gioco mortale nel quale i partecipanti, detti Players, acquisiscono abilità speciali chiamate Sigil e sono costretti a sfidarsi in battaglie in cui la posta in gioco è la vita stessa. L’anime televisivo tratto dal manga è andato in onda per la prima volta nel gennaio 2020 con un episodio pilota di un’ora. La serie è disponibile su piattaforme streaming internazionali.

Inoltre, ricordiamo che Darwin’s Game rientra nel filone dei death game manga più apprezzati degli ultimi anni, un genere che ha visto crescere titoli come Alice in Borderland e Kaiji, tutti incentrati su protagonisti trascinati in giochi estremi dove la sopravvivenza dipende dall’ingegno e dalla forza. Infine, con la presenza di Guuno ai disegni, il manga adatta un materiale già apprezzato dai fan della serie.