Junket Bank: svelati Wataru Hatano e Daisuke Hirakawa nel cast dell’anime in arrivo a ottobre 2026

L’anime di Junket Bank ha svelato due nuovi doppiatori del cast. L’annuncio è arrivato il 15 luglio 2026 in vista del debutto della serie, previsto per l’ottobre 2026 su TV Tokyo e le sue affiliate.

Wataru Hatano, noto al pubblico per il ruolo di Gajeel Redfox in Fairy Tail, doppierà Keiichi Shishigami. Daisuke Hirakawa, già voce di Rei Ryugazaki in Free! – Iwatobi Swim Club, interpreterà Reiji Murasame. I due si aggiungono a un cast già annunciato in precedenza: Soma Saito nel ruolo del misterioso giocatore Shin Mafutsu e Rikuya Yasuda – voce anche di Ageha Yoshina in PSYREN – nei panni del protagonista Akira Mitarai.

La produzione è affidata allo studio Cue. La regia è di Seiji Kishi, già alla guida di numerose produzioni seinen tra cui Assassination Classroom. La composizione della serie è curata da Makoto Fukami, il character design è di Masanori Shino e la colonna sonora è composta da Taku Iwasaki, lo stesso compositore che ha curato la musica di Gachiakuta e di Mononoke The Movie. L’annuncio dell’adattamento anime era avvenuto il 12 marzo 2026.

Inoltre, il manga originale è scritto e disegnato da Ikkō Tanaka. La serializzazione è partita il 30 luglio 2020 su Weekly Young Jump di Shueisha, dove il titolo è tuttora in corso. Al 17 luglio 2026 sono disponibili 22 volumi tankōbon, con il primo uscito il 19 novembre 2020. La serie aveva già ottenuto un buon riconoscimento nei sondaggi del settore: si era classificata ottava nel sondaggio “Manga più desiderati in adattamento anime” di AnimeJapan 2023 e nona nella stessa classifica del 2025. In Italia il manga era stato inserito tra le uscite Dynit del marzo 2022.

La trama è ambientata nella Karasu Bank, un istituto di credito che al piano interrato nasconde un casinò clandestino gestito dal cosiddetto Dipartimento delle Operazioni Speciali. La struttura è organizzata in sezioni con livelli di rischio crescente. Il livello più alto si chiama “1 Head”: sconfitta significa morte certa. Il secondo livello, “1/2 Life”, offre solo marginali possibilità di sopravvivenza. La Sezione 5 si occupa di attrarre sponsor facoltosi che finanziano i premi in palio, assistendo come spettatori agli scontri tra i giocatori.

Akira Mitarai è un comune impiegato bancario che, dopo un banale trasferimento interno, si ritrova coinvolto in questo mondo sommerso. L’incontro con Shin Mafutsu, giocatore leggendario e figura enigmatica, cambia completamente la sua esistenza. Akira abbandona la routine per immergersi in una spirale fatta di adrenalina, calcolo, rischio e autodistruzione.