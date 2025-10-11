Gachiakuta: la battaglia continua nel secondo cour dell’anime

Gachiakuta sta per tornare con una nuova ondata di azione e adrenalina.

L’anime, tratto dal manga di Kei Urana e Hideyoshi Andou, riprenderà con il suo secondo cour il 12 ottobre, e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra cosa ci aspetta nei prossimi episodi: scontri ancora più intensi, nuovi personaggi e una trama che promette di alzare ancora di più la posta in gioco.

Il tema del secondo cour sarà tutto incentrato sullo scontro tra Cleaners e Raiders, e già dal trailer si percepisce che la tensione sarà altissima.

Ad accompagnare questa nuova fase ci saranno anche due nuove sigle: l’opening, “LET’S JUST CRASH” della virtual artist Mori Calliope, e l’ending “BAN”, eseguita dal trio karanoah. Due brani che sembrano catturare perfettamente l’energia e il caos del mondo di Gachiakuta.

Alla regia torna Fumihiko Suganuma, mentre la composizione della serie è curata da Hiroshi Seko, già noto per il suo lavoro su serie come Jujutsu Kaisen e Attack on Titan.

Il design dei personaggi è firmato da Satoshi Ishino, e la colonna sonora è affidata al veterano Taku Iwasaki. L’animazione, come nel primo cour, è realizzata da BONES FILM, garanzia di qualità e fluidità nelle scene d’azione.

Per chi non conosce la storia, Gachiakuta segue le vicende di Rudo, un ragazzo cresciuto nei bassifondi di una città sospesa nel cielo, dove i ricchi vivono nel lusso e i poveri sopravvivono tra i rifiuti.

Accusato ingiustamente di omicidio, Rudo viene esiliato nel mondo sotterraneo, un inferno popolato da mostri nati dall’immondizia umana.

Lì scoprirà un nuovo potere e si unirà ai Cleaners, combattenti che affrontano le creature del “Pit”.

Con un’ambientazione unica, un’estetica sporca e potente e una storia che mescola azione e critica sociale, Gachiakuta è pronto a tornare più esplosivo che mai. Il conto alla rovescia è iniziato.