Gachiakuta: edizioni speciali Star Comics in arrivo per Lucca Comics & Games 2025

Lucca Comics & Games si avvicina e Star Comics alza la posta: in fiera arriveranno Kei Urana e Hideyoshi Andou, creatori di Gachiakuta, presenti da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre in collaborazione con Crunchyroll Italia.

Per celebrare la loro visita sono state annunciate due uscite speciali: Gachiakuta n.1 Anime Variant (sovraccoperta con visual dell’anime) disponibile in fumetteria, libreria e store online; e Gachiakuta n.13 Variant Cover Edition, con illustrazione inedita realizzata dagli autori solo per l’Italia, acquistabile esclusivamente allo stand Star Comics in fiera. Preparate spazio in scaffale: ottobre sarà intenso.

Due autori che stanno lasciando il segno

Gachiakuta è uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi anni: un mondo cupo e verticale, fatto di rifiuti, margini sociali e personaggi che sembrano esplodere fuori pagina. Lo stile energico di Urana e l’impronta visiva urbana curata da Andou hanno creato un’identità forte, capace di conquistare lettori in Giappone e all’estero.

Gachiakuta n.1 Anime Variant (con Crunchyroll Italia)

Questa edizione propone il primo volume con sovraccoperta alternativa che riprende il look della serie anime in arrivo. Sarà distribuita ampiamente: fumetterie, librerie e shop online collegati a Star Comics. Perfetta porta d’ingresso per nuovi lettori che scopriranno Gachiakuta proprio grazie all’anime, e un pezzo interessante da affiancare all’edizione regolare in collezione.

Gachiakuta n.13 Variant Cover Edition: solo a Lucca

Il tredicesimo volume arriverà in una Variant Cover Edition con illustrazione esclusiva firmata Kei Urana e Hideyoshi Andou appositamente per il pubblico italiano. Sarà disponibile solo in fiera, allo stand Star Comics. Portarlo a casa autografato potrebbe diventare il ricordo simbolo dell’edizione 2025.

Firmacopie, programma e sorprese in arrivo

Star Comics anticipa che non mancheranno attività dedicate: sessioni di firme, incontri e altro ancora sono in preparazione, ma i dettagli verranno pubblicati più avanti sui canali ufficiali dell’editore e di Lucca Comics & Games. Se puntate alla variant esclusiva o a una dedica degli autori, tenete d’occhio date, orari e modalità di accesso: gli slot potrebbero riempirsi in fretta.