Gachiakuta: i graffiti dell’anime colorano le città di mezzo mondo

Per celebrare l’atteso debutto dell’adattamento animato di Gachiakuta, le strade di Tokyo, Milano, Taipei, Hong Kong e Los Angeles si sono trasformate in vere e proprie tele urbane. In ciascuna città, è apparso un murale ispirato al manga di Kei Urana e Hideyoshi Andou, in un’iniziativa che ha già catturato l’attenzione di fan e passanti. Il progetto punta a rafforzare il legame tra il mondo underground del manga e l’energia pulsante delle metropoli internazionali.

Un’operazione artistica su scala globale

L’iniziativa, curata in collaborazione con artisti locali, porta in primo piano alcuni degli elementi visivi più iconici dell’opera. Le immagini raffigurano il protagonista Rudo, l’atmosfera decadente del mondo dei Givers e il contrasto tra la spazzatura e la bellezza nascosta nella distruzione. Ogni graffito è stato realizzato in spazi strategici, scelti per favorire l’interazione con il pubblico e accendere la curiosità verso la serie.

Aspettando l’anime di Gachiakuta

Con un debutto previsto per il 6 luglio 2025, l’anime di Gachiakuta è tra i titoli più attesi della stagione. Il manga ha già conquistato lettori in tutto il mondo grazie al suo stile graffiante, alla narrazione intensa e all’originalità dell’universo immaginato da Urana. Questa campagna promozionale internazionale conferma quanto il titolo stia crescendo anche al di fuori del Giappone.

L’Italia tra le protagoniste

Anche Milano ha avuto il suo murale dedicato, rafforzando ancora una volta il legame tra il pubblico italiano e Gachiakuta. Il nostro Paese è tra i mercati più attivi per l’opera, pubblicata da Star Comics. L’inserimento dell’Italia in un’operazione promozionale di questa portata è un chiaro segnale del ruolo sempre più centrale che il pubblico europeo sta giocando nell’industria anime e manga.

Dal fumetto alla strada

L’invasione artistica delle città anticipa un lancio in grande stile. Gachiakuta, nato come manga sperimentale dalle forti tinte sociali, è pronto a lasciare il segno anche sul piccolo schermo. E lo fa partendo proprio da quelle strade che tanto somigliano ai vicoli del mondo in cui si muove Rudo.