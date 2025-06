Gachiakuta: Kei Urana e Hideyoshi Andou a Lucca Comics & Games 2025

Due nomi di spicco del panorama manga internazionale sbarcheranno a Lucca Comics & Games 2025. Si tratta di Kei Urana, la mente creativa dietro uno dei titoli più sorprendenti degli ultimi anni, e di Hideyoshi Andou, artista visivo e designer dal tratto distintivo. Insieme hanno dato vita a Gachiakuta, un’opera che ha saputo imporsi per originalità e impatto grafico. La loro presenza è resa possibile grazie alla collaborazione tra Edizioni Star Comics e Crunchyroll, e coprirà l’intero fine settimana dell’evento, da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre. Per i lettori italiani sarà una rara occasione per incontrare da vicino due protagonisti della nuova scena fumettistica giapponese.

Un manga che rompe gli schemi

Pubblicato in Giappone su Weekly Shōnen Magazine, Gachiakuta ha colpito fin da subito per il suo stile visivo travolgente e un immaginario narrativo fuori dagli schemi tradizionali. La serie intreccia azione, critica sociale e tematiche ambientali, dando forma a un racconto post-apocalittico in cui i rifiuti diventano metafora concreta di emarginazione e abbandono. L’estetica urbana, curata nei minimi dettagli grazie al lavoro di Andou, costruisce un mondo affascinante e crudo, valorizzato dal tratto energico e potente di Kei Urana. Un connubio stilistico che ha reso Gachiakuta un’opera visivamente riconoscibile e apprezzata anche oltre i confini giapponesi.

Un’occasione imperdibile per il pubblico italiano

La presenza di Urana e Andou a Lucca rappresenta un momento importante per il panorama manga nel nostro Paese. Non si tratta soltanto di una visita promozionale, ma di un’opportunità concreta per scoprire più da vicino la nascita di un manga che ha saputo conquistare pubblico e critica. In programma ci saranno sessioni di firmacopie, incontri pubblici e conversazioni con i fan, momenti che permetteranno un dialogo diretto con il cuore creativo di Gachiakuta.

Appuntamento a Lucca Comics & Games

Dal 31 ottobre al 2 novembre, il padiglione manga di Lucca sarà il centro dell’attenzione per chi ama le storie capaci di sorprendere. Gachiakuta è più di un manga: è un’esperienza visiva e narrativa che, finalmente, potrà essere vissuta anche dal vivo in Italia.