Gachiakuta: nuova character visual per l’anime in arrivo a luglio 2025

Gachiakuta, una delle serie più attese del 2025, ha presentato una nuova character visual che mette in luce Enjin, l’esperto Cleaner e capitano del Team Akuta. La serie, adattamento dell’omonimo manga di Kei Urana e Hideyoshi Andou, farà il suo debutto mondiale a luglio su Crunchyroll, portando sullo schermo una storia intensa e visivamente sorprendente.

Chi si occuperà dell’adattamento anime della serie?

Lo studio BONES, già noto per successi come Fullmetal Alchemist e My Hero Academia, è responsabile della produzione dell’anime. La regia è affidata a Fumihiko Suganuma, mentre Hiroshi Seko cura la sceneggiatura. Il character design e la direzione dell’animazione sono opera di Satoshi Ishino, garantendo uno stile visivo distintivo e dinamico. Le musiche sono composte da Taku Iwasaki, promettendo una colonna sonora coinvolgente.

Il cast vocale include Aoi Ichikawa nel ruolo del protagonista Rudo, Katsuyuki Konishi come Enjin, Yoshitsugu Matsuoka nei panni di Zanka e Yumiri Hanamori nel ruolo di Riyo. La serie sarà disponibile in streaming su Crunchyroll in tutto il mondo.

Dall’opera di Kei Urana:

L’anime è basato sul manga d’azione dark fantasy di Kei Urana (con graffiti art di Hideyoshi Ando), che ha iniziato la pubblicazione su Weekly Shonen Magazine di Kodansha il 16 febbraio 2022 e ha pubblicato 14 volumi tankobon a partire da marzo 2025. Il manga è stato anche finalista della categoria Shonen nel 47° e 48° Kodansha Manga Award. In Italia la serie è edita da Star Comics.

Una storia con una trama intensa e attuale:

Con una trama avvincente, un’ambientazione originale e un team creativo di alto livello, Gachiakuta si preannuncia come una delle novità più interessanti dell’anno per gli appassionati di anime.

Ambientato in una società distopica, Gachiakuta segue le vicende di Rudo, un giovane emarginato falsamente accusato di omicidio e condannato all’esilio nel “Pozzo”, un abisso dove vengono gettati rifiuti e criminali. In questo ambiente ostile, Rudo dovrà affrontare mostruose creature note come “Trash Beasts” e scoprire il potere nascosto negli oggetti quotidiani, trasformati in strumenti vitali per la sopravvivenza.