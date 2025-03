Gachiakuta arriva in esclusiva su Crunchyroll

Crunchyroll ha annuciato che la serie anime di Gachiakuta sarà una sua esclusiva e che quindi debutterà sul piccolo schermo insieme a due nuove serie anime di Studio Bones. Si tratta di My Hero Academia: Vigilante questa primavera e l’arrivo dell’ultima stagione di My Hero Academia questo autunno. Gachiakuta non risuonerà tra i fan come la serie shonen di Kohei Horikoshi, ma potrebbe avere un’energia che lo rivaleggia.

Attraverso questo comunicato stampa ufficiale, Crunchyroll ha svelato questa grande notizia: “Crunchyroll, il servizio di streaming anime definitivo, ha annunciato oggi che Gachiakuta, il prossimo grande successo anime shonen basato sul manga attualmente serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha, sarà trasmesso in streaming esclusivamente sulla sua piattaforma nell’estate del 2025. Prodotto dal rinomato studio Bones Film (My Hero Academia; Fullmetal Alchemist: Brotherhood), Gachiakuta è destinato ad affascinare il pubblico con la sua azione elettrizzante, lo stile artistico unico ispirato ai graffiti e l’intensa trama incentrata sulla vendetta, il tutto ambientato nel mondo distopico di una città galleggiante nota per essere stata gettata in un abisso senza fine sia dalla spazzatura che dai criminali“.

Per coloro che non hanno mai sentito parlare di Gachiakuta, è possibile leggere la sinossi ufficiale della serie: “Rudo vive nei bassifondi di una città galleggiante, dove i poveri sopravvivono all’ombra dei ricchi che vivono una vita sontuosa, semplicemente gettando la loro spazzatura da un lato, nell’abisso. Poi un giorno, Rudo viene falsamente accusato di omicidio, e la sua condanna ingiusta porta a una punizione inimmaginabile: l’esilio con il resto della spazzatura. In superficie, i rifiuti abbandonati dell’umanità hanno generato mostri feroci, e se Rudo vuole avere qualche speranza di scoprire la verità e cercare vendetta contro coloro che lo hanno gettato all’Inferno. Dovrà padroneggiare un nuovo potere e unirsi a un gruppo noto come i Pulitori che combattono le enormi bestie della spazzatura della Fossa”.

L’anime di Gachiakuta sarà diretto dal regista esordiente della serie Fumihiko Suganuma, e la sceneggiatura scritta da Hiroshi Seko, che ha già lavorato per Dandadan, Chainsaw Man e Juhutsu Kaisen. Satoshi Ishino sarà il character designer della serie e il direttore capo dell’animazione.

Insieme al grande comunicato stampa, il servizio di streaming ha anche ricevuto commenti dai creatori, come ha detto lo sceneggiatore Hiroshi Seko: “Quando scrivo le sceneggiature per Gachiakuta, mi viene voglia di sparare a tutto volume la mia musica. Mi fa venire voglia di uscire e divertirmi. E mi fa venire voglia di incontrare i miei colleghi e amici per un buon pasto. Un anime che ti fa sentire in questo modo è il migliore. Lo dico dal profondo del mio cuore“.

Fonte – Comicbook