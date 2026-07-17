Naruto e Spider-Man: l’incredibile legame che unisce manga e cinema di Hollywood

C’è un filo invisibile, ma incredibilmente forte, che in questo momento unisce il ninja più amato dei manga e l’amichevole ragno di quartiere. Chi segue con passione entrambi i mondi si è trovato di colpo davanti a una serie di novità pazzesche, capaci di accorciare di colpo le distanze tra il mondo dei manga e le grandi produzioni di Hollywood. Un intreccio inaspettato che sta facendo sognare milioni di appassionati in ogni angolo del pianeta.

La scintilla è scattata su Disney+, con l’uscita del nuovo speciale documentario intitolato Generations: The Evolution of Spider-Man. In mezzo alle classiche interviste a registi, attori e addetti ai lavori, a un certo punto è apparso sullo schermo nientemeno che Masashi Kishimoto, lasciando i fan letteralmente di sasso. Il leggendario creatore di Naruto ha concesso una delle sue rarissime apparizioni video per svelare un retroscena affascinante: da giovane era un fan sfegatato dell’Uomo Ragno, e le avventure di Peter Parker sono state una vera e propria colonna portante per la nascita e lo sviluppo del suo iconico ninja arancione. Un omaggio sincero ed emozionante che mostra quanto l’eroe della Marvel abbia influenzato la sua crescita artistica.

Ma le incredibili coincidenze non finiscono affatto qui. Il destino ha voluto che a fare da ponte tra queste due leggende della cultura pop fosse lo stesso regista, Destin Daniel Cretton. Il cineasta, che ha appena diretto il nuovo attesissimo capitolo dell’universo Marvel, Spider-Man: Brand New Day, è stato infatti scelto ufficialmente da Lionsgate per scrivere e dirigere l’ambizioso adattamento cinematografico live-action di Naruto.

La macchina produttiva si sta muovendo a ritmi serratissimi. Proprio in questo mese di luglio sono partiti i casting a livello globale per scovare i giovani talenti che interpreteranno Naruto, Sasuke e Sakura sul grande schermo. Kishimoto stesso ha espresso enorme entusiasmo per il coinvolgimento di Cretton, dichiarandosi tranquillo nell’affidare i suoi storici personaggi a un autore capace di bilanciare scene d’azione mozzafiato e una forte sensibilità per i legami umani. Per gli appassionati si preannuncia un futuro incredibile, sospeso tra i grattacieli di New York e i tetti del Villaggio della Foglia.