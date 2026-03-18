Black Panther 3: Ryan Coogler torna a Wakanda da premio Oscar

Ryan Coogler si prepara a dirigere Black Panther 3 con un peso specifico completamente diverso rispetto a qualche anno fa.

Il regista californiano ha portato a casa l’Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale con Sinners, il suo film horror-vampirico del 2025 che ha dominato la stagione dei premi e stabilito il record assoluto di nomination agli Academy Awards con ben 16 candidature, superando il precedente primato di 14.

Non è una novità marginale.

Coogler si avvicina al terzo capitolo della saga come vincitore di un Oscar, un riconoscimento che aggiunge ulteriore prestigio a un progetto già molto atteso. Prima di Sinners, il regista aveva già costruito una carriera solida tra film indipendenti acclamati, la saga Creed e i due Black Panther, ma il successo del film con Michael B. Jordan lo ha proiettato definitivamente nel pantheon dei grandi autori hollywoodiani.

Black Panther: Wakanda Forever aveva incassato 859 milioni di dollari al botteghino nonostante le circostanze difficilissime legate alla morte di Chadwick Boseman, che aveva costretto Coogler a riscrivere interamente la storia. Il successo del sequel aveva già convinto Marvel Studios a dargli carta bianca per completare la trilogia.

Sul fronte del cast, Coogler ha già confermato una notizia che i fan aspettavano: Denzel Washington entrerà nell’universo Marvel con Black Panther 3. Il regista lo ha definito pubblicamente il più grande attore vivente e ha aggiunto di considerarlo ormai come famiglia, una collaborazione che sulla carta vale già da sola il prezzo del biglietto.

Black Panther 3 è attualmente previsto per il 2028, collocandosi nel piano narrativo post-Avengers: Secret Wars.

Dettagli su trama e ulteriore casting restano ancora riservati, ma con Coogler al timone reduce da un trionfo agli Oscar, l’attesa è già più che giustificata.

Fonte: ScreenRant