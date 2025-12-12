Sakamoto Days: il live-action mostra le prime scene d’azione

Il live-action di Sakamoto Days torna a far parlare di sé grazie a un nuovo special trailer che, nel giro di pochi secondi, riesce già a catturare l’attenzione di chi aspettava novità sul film. Le prime sequenze mostrate puntano tutto sull’azione pura: inseguimenti, corpo a corpo velocissimi e quelle coreografie folli che hanno reso il manga e l’anime così amati dai fan. L’uscita nelle sale giapponesi è fissata per il 29 aprile 2026, e questo primo sguardo conferma che la produzione sembra voler puntare davvero in alto.

Alla regia troviamo Yuichi Fukuda, lo stesso dietro ai live-action di Gintama, quindi parliamo di un autore che ha già dimostrato di saper adattare opere shonen mantenendo intatto lo spirito originale. Al suo fianco, come supervisore delle scene d’azione, c’è Keiya Taguchi, noto per il lavoro su Attack on Titan e Shin Kamen Rider. Una combinazione che spiega subito perché lo stile del trailer ricorda i migliori live-action giapponesi degli ultimi anni: dinamico, veloce, senza mai perdere l’impatto visivo.

Nel frattempo Sakamoto Days continua la sua corsa anche su carta e schermo. Il manga, serializzato su Weekly Shonen Jump dal 2020, è diventato in poco tempo un titolo di punta della rivista, grazie al mix di humour, adrenalina e personaggi irresistibili. L’adattamento anime ha debuttato con un primo cour tra gennaio e marzo, seguito dal secondo tra luglio e settembre su Netflix, portando ancora più pubblico nel mondo creato da Yuto Suzuki.

La sinossi originale, diffusa da MANGAPlus, racconta perfettamente il cuore della serie: Taro Sakamoto era un assassino leggendario, temuto da tutti. Poi ha incontrato l’amore, si è ritirato, ha messo su famiglia, e ha messo anche su qualche chilo. Ora gestisce un negozio di quartiere, ma la sua vecchia vita continua a bussare alla porta. E quando succede, quel che sembra un tranquillo papà di famiglia torna a essere il mostro che un tempo dominava il mondo dei killer.

Con un trailer così promettente, il film sembra pronto a regalare ai fan un adattamento spettacolare, capace di unire comicità e combattimenti in pieno stile Sakamoto Days. Chi aspettava di vedere Sakamoto in live-action può iniziare a segnare la data sul calendario.