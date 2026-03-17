KPop Demon Hunters vince l’Oscar come Miglior Film d’Animazione

Alla 90ª edizione degli Oscar è arrivata una sorpresa interessante per il mondo dell’animazione. Il premio per il Miglior Film d’Animazione è andato proprio a KPop Demon Hunters, che alla fine della serata è riuscito a portarsi a casa la statuetta.

La notizia ha fatto subito il giro tra chi segue il mondo dell’animazione. Anche perché il film è uno di quei progetti un po’ fuori dagli schemi. Prende l’energia del K-pop e la mescola con una storia piena di demoni e combattimenti.

Con questa vittoria, anche Sony Pictures Animation aggiunge un altro traguardo importante alla propria storia agli Oscar. Per lo studio non è nemmeno la prima volta in questa categoria.

Qualche anno fa lo studio aveva già vinto con Spider-Man: Into the Spider-Verse, un film che molti ricordano per lo stile visivo molto particolare e per il modo in cui aveva reinterpretato l’universo di Spider-Man.

La vittoria di KPop Demon Hunters dimostra ancora una volta quanto il panorama dell’animazione sia diventato vario negli ultimi anni. Sempre più spesso arrivano film capaci di mescolare generi diversi e proporre idee nuove rispetto alle classiche produzioni animate.

Una delle cose che ha colpito molti spettatori è proprio l’idea alla base del film. Da una parte c’è l’energia del K-pop, dall’altra una storia piena di demoni e combattimenti. Non è un mix che si vede spesso, ed è probabilmente anche questo che ha reso il progetto così interessante per molti.

Vincere un Oscar ovviamente dà ancora più visibilità al film e al lavoro fatto dallo studio di animazione che lo ha realizzato. Dopo questo risultato sarà curioso vedere come continuerà questo progetto, anche perché sono già stati annunciati altri contenuti legati allo stesso universo.

In ogni caso, con questa vittoria KPop Demon Hunters si ritaglia sicuramente uno spazio tra i film d’animazione più discussi dell’anno.