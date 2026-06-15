Tokyo Revengers: svelato il trailer ufficiale per il nuovo arco narrativo

Le travolgenti vicende legate ai viaggi nel tempo e alle guerre tra bande si preparano a entrare nel vivo con un capitolo che promette di stravolgere nuovamente le carte in tavola. Attraverso i propri canali ufficiali, la produzione ha rilasciato un emozionante trailer per l’attesissimo “War of the Three Titans Arc”, la nuova fase della serie animata di Tokyo Revengers che debutterà sul piccolo schermo il prossimo 2 ottobre 2026. Per quanto riguarda la visione degli episodi, la serie verrà distribuita in esclusiva streaming globale sulla piattaforma Disney+. Per l’occasione, il sito web ufficiale ha svelato anche i character design inediti di Haruchiyo Sanzu e della versione futura di Mikey.

Il comparto tecnico vede l’eccellente lavoro dello studio Liden Films sul fronte delle animazioni, con la regia principale affidata a Maki Kodaira e Yasuyuki Muto alla composizione della serie. Il debutto del nuovo arco sarà accompagnato da una serie di panel promozionali speciali con la partecipazione dei doppiatori giapponesi, che si terranno durante l’Anime Expo 2026 a Los Angeles e all’AnimagiC 2026 a Mannheim.

Dal punto di vista della trama, la narrazione riparte subito dopo la drammatica conclusione dello scontro ravvicinato tra la Tokyo Manji Gang e la fazione del Tenjiku. Mentre ognuno dei ragazzi tenta faticosamente di metabolizzare il dolore e di andare avanti lungo la propria strada, Takemichi Hanagaki scopre finalmente l’intera verità che si cela dietro i misteriosi balzi temporali, spingendo Manjiro Sano a prendere una decisione drastica e dolorosa. Una volta tornato nel presente, Takemichi riesce finalmente a raggiungere quel futuro ideale in cui la sua amata Hinata è ancora in vita e felice. Tuttavia, la gioia svanisce in fretta: Mikey è misteriosamente scomparso nel nulla. Per ritrovarlo, il protagonista dovrà tuffarsi nell’era dei “Tre Titani”, un periodo caotico dominato da tre potentissime squadre in perenne lotta per la supremazia assoluta, dando inizio alla sua ultima, disperata vendetta.