Tokyo Revengers torna nel 2026 con il nuovo arco su Disney+

Tokyo Revengers tornerà nel 2026 con l’arco “War of the Three Titans”, questa volta direttamente su Disney+. L’annuncio arriva insieme alla nuova lista di anime previsti per il prossimo anno, e tra tutti i titoli in arrivo questo è sicuramente uno di quelli che ha acceso di più l’hype dei fan. Per chi segue Takemichi fin dal principio, è il segnale che stiamo per entrare in una fase totalmente nuova e molto più intensa della storia.

La saga precedente, quella dello scontro tra la Tokyo Manji Gang e Tenjiku, si era chiusa in modo brutale. Ogni personaggio, alla fine dell’arco precedente, aveva dovuto fare i conti con le proprie ferite e trovare un modo per ripartire. Takemichi, però, restava ancora scosso da tutto ciò che aveva vissuto con Tetta Kisaki, un antagonista che ha cambiato il corso della sua vita più volte. Proprio il peso delle rivelazioni legate ai viaggi nel tempo aveva spinto Mikey a prendere una decisione che avrebbe cambiato il corso della storia.

Dopo tutti i tentativi, le corse disperate contro il destino e i sacrifici fatti per proteggere Hinata, Takemichi era riuscito a raggiungere un futuro che sembrava, finalmente, quello giusto. Un futuro in cui la persona che ama è viva, presente e lontana dai tragici eventi che lo avevano tormentato per anni. Eppure, in quel nuovo presente, qualcuno manca all’appello. Una presenza fondamentale, un’assenza che pesa più di quanto lui potesse immaginare.

È da qui che si apre l’era dei “Three Titans”, un periodo in cui tre fazioni si scontrano per il controllo, dando vita a una spirale di tensioni e nuovi conflitti. Takemichi, come sempre, si ritrova nel mezzo: non per scelta, ma perché il suo legame con questi personaggi e con i loro destini non gli permette di restare a guardare.

Il nuovo arco promette un mix di azione, emozione e scelte impossibili, e segna l’ultimo grande capitolo della sua storia. Disney+ porta così uno dei momenti più intensi e attesi dell’intera saga, pronto a riportare i fan dentro il caos, i legami e le battaglie che hanno reso Tokyo Revengers un fenomeno globale.