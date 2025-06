Tokyo Revengers: il nuovo arco “War of the Three Titans” arriva nel 2026

I fan di Tokyo Revengers possono iniziare il conto alla rovescia: nel 2026 tornerà l’anime con un nuovo arco narrativo intitolato War of the Three Titans Arc. L’annuncio è arrivato durante l’evento per il quinto anniversario della serie, accompagnato da un trailer che ha subito acceso l’entusiasmo della community. Il manga di Ken Wakui continua così la sua corsa sullo schermo, tra viaggi nel tempo, faide criminali e legami sempre più tesi.

Un trailer che promette fuoco e fiamme

Il video promozionale mostra volti noti come Takemichi e Mikey, ma stavolta le cose sembrano più esplosive che mai. Il trailer anticipa infatti una guerra tra fazioni, un’escalation che promette nuovi colpi di scena e un ritmo serrato. Le immagini puntano su un forte impatto emotivo, restando fedeli alla tensione e all’adrenalina che hanno sempre caratterizzato la serie.

I fan tra emozione e timori

Come ogni nuovo arco di Tokyo Revengers, anche questo si porta dietro tante aspettative ma anche qualche timore. Dopo l’altalena emotiva del Tenjiku Arc, c’è chi spera in una maggiore solidità nella narrazione e in un’evoluzione credibile dei personaggi. Sui social, intanto, si moltiplicano le teorie: chi tradirà chi? Che ruolo avrà Mikey in questa nuova fase? L’attesa è ancora lunga, ma il fermento tra i fan è già palpabile.

Cambio alla regia, ma stile confermato

Un’altra novità importante riguarda la regia: Maki Kodaira prenderà il posto di Koichi Hatsumi, segnando un passaggio di testimone alla guida del progetto. Il resto del team, dalla scrittura al design dei personaggi, rimarrà invariato, garantendo quella coerenza visiva e narrativa che ha fatto la fortuna delle stagioni precedenti.

Un 2026 carico di aspettative

Con tutti questi elementi in campo, War of the Three Titans si candida a essere uno dei sequel anime più attesi del 2026. Takemichi e il suo viaggio tra le linee temporali stanno per ripartire, e sembra proprio che nulla sarà più come prima.