Kagurabachi: l’autore Takeru Hokazono rende omaggio a Jujutsu Kaisen con un disegno di Sukuna

Gli spunti di confronto tra gli artisti del settore continuano a regalare belle sorprese ai lettori. Questa volta a far parlare di sé è Takeru Hokazono, l’emergente mangaka dietro il grande successo di Kagurabachi, che ha pubblicato sui social un suo bozzetto speciale raffigurante Ryomen Sukuna, figura chiave di Jujutsu Kaisen. L’illustrazione si è diffusa al volo sui canali social principali, scatenando reazioni molto entusiaste da parte della community e dimostrando ancora una volta l’enorme seguito che entrambe le opere riescono a muovere ogni giorno.

Il gesto non è una semplice parentesi ricreativa senza peso. In diverse occasioni passate il giovane mangaka ha spiegato chiaramente quanto la storia ideata dal collega Gege Akutami gli sia servita come punto di riferimento essenziale mentre muoveva i primi passi nel settore. Hokazono ha specificato che analizzare la struttura narrative di Jujutsu Kaisen lo ha aiutato a capire meglio come gestire la velocità dell’azione e le tempistiche serrate tipiche delle produzioni odierne distribuite sulla celebre testata Weekly Shonen Jump.

Questa nuova interpretazione grafica del Re delle Maledizioni assume quindi il valore di un vero e proprio tributo affettuoso verso un manga fondamentale per la sua crescita professionale. Hokazono ha saputo imprimere il suo stile distintivo e spigoloso sull’opera originale, restituendo una versione di Sukuna cupa, estremamente carismatica e potente, capace di mettere in luce la straordinaria padronanza tecnica e la maturità artistica che il disegnatore ha raggiunto in pochissimo tempo.

Del resto il creatore di Kagurabachi non è affatto nuovo a simili iniziative di rispetto verso gli altri autori della rivista. Già nei mesi scorsi si era divertito a realizzare tributi visivi dedicati ad altre serie di enorme successo, come ad esempio My Hero Academia. Questo costante dialogo d’autore dimostra la grande passione di Hokazono per questo mondo e la sua totale immersione nella cultura pop attuale, consolidando il suo ruolo tra i nomi più promettenti della scena contemporanea.