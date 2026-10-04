Gintama: la serie ottiene il suo giorno celebrativo

Se si dovesse pensare a una serie manga incentrata sull’umorismo demenziale e surreale, allora Gintama sarebbe probabilmente il miglior esempio. La modalità della narrazione, in grado di passare dalla farsa demenziale a momenti epici e drammatici la fa da padrona ed è tutto merito dell’amato mangaka Hideaki Sorachi. La serializzazione del manga è iniziata nel 2003 su Weekly Shonen Jump di Shueisha e si è conclusa nel 2019. La serie è apprezzata per la sua capacità di unire una storia spettacolare a una comicità assurda e a personaggi principali indimenticabili.

Gintama è una costante parodia di tante serie di spicco pubblicate sulla rivista giapponese e infatti include numerosi omaggi e riferimenti a questo tipo di opere. Anche a distanza di anni dalla conclusione della storia principale, il franchise continua a tornare con nuovi adattamenti, spin-off e altre iniziative per mantenere vivo l’entusiasmo dei fan.

Dopo il successo dell’ultimo film, la serie è tornata al centro dell’attenzione grazie ad altri progetti in corso. Sebbene non vi siano conferme ufficiali riguardo a un nuovo anime, l’account X ufficiale della serie ha annunciato che il 10 ottobre è stato designato come Gintama Day per celebrare il compleanno di Gintoki Sakata. Anche serie celebri come One Piece, per esempio, godono di questo trend celebrativo.

Gintama ha anche fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel 2006 e quindi quest’anno si celebrano i 20 anni dal lancio della prima stagione. Sono stati confermati diversi nuovi progetti per l’occasione, tra cui il Gintama Day, durante il quale sarà trasmessa una diretta streaming sul canale YouTube ufficiale che includerà anche una maratona dell’anime della durata di 10 ore. Inoltre, alcune sale cinematografiche in Giappone proietteranno Gintama: The Movie: The Final Chapter – Be Forever Yorozuya per celebrare l’anniversario. Dato che il progetto celebrativo è ancora in corso, ci saranno nuovi aggiornamenti sul futuro della serie.

Tutti i capitoli del manga sono stati adattati dallo studio di animazione, quindi materialmente non ci sono nuovi contenuti da trasporre. Oltretutto bisogna ricordare che al momento Sorachi è impegnato con un nuovo manga intitolato Class 2-B Hero Destroyerz, manifestando in seguito alcune difficoltà nella gestione dei ritmi pressanti della pubblicazione settimanale. Quindi non ci saranno eventuali spin-off su Gintama ma solo progetti animati anche originali e non canonici.