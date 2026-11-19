One Piece Film God Valley: come cambierà l’anime?

Nel corso degli ultimi anni One Piece si è evoluto. Il franchise basato sul racconto piratesco di Eiichiro Oda si è espanso in molti media. L’adattamento live-action di Netflix ha ricevuto un’accoglienza spettacolare. E anche i cambiamenti al modello distributivo dell’anime di Toei Animation hanno mostrato un netto salto di qualità della produzione. E il 2027 potrebbe segnare un altro stravolgimento per la serie grazie a un grande progetto.

Il film di God Valley: un nuovo inizio?

Come è stato già confermato, infatti, nell’estate del 2027 debutterà in Giappone One Piece Film God Valley, il film dedicato all’incidente di God Valley. È la prima volta nella storia di One Piece che un intero evento narrativo presente nel materiale originale viene affidato a un lungometraggio cinematografico di questo tipo. E si tratterà anche di una produzione molto diversa dai precedenti film, dato che sarà incentrata sui grandi pirati e marine dell’epoca, anziché sulle avventure dei Mugiwara.

Probabilmente, vedendo il successo degli ultimi anni relativo a serie come Demon Slayer o Jujutsu Kaisen, anche One Piece si sta muovendo in quella direzione. Lavorare a un film del genere mentre avanzano altri progetti può sembrare complicato, ma probabilmente la suddivisione del lavoro è iniziata già da tempo. E proprio in vista di questi sviluppi Toei Animation potrebbe aver trovato nel nuovo modello produttivo dell’anime maggiori possibilità per realizzare progetti di questo tipo.

Per chi desidera approfondire la storia originale di Eiichiro Oda e gli eventi che hanno preparato le rivelazioni su God Valley, è possibile consultare il volume 109 di One Piece nell’edizione italiana Star Comics su Amazon.it, verificando lingua e disponibilità.

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30 anni e tanti progetti in arrivo nel 2027

Anche se il numero di episodi all’anno è diminuito drasticamente, quasi dimezzato rispetto agli anni precedenti, il 2027 sarà ricco di eventi dedicati a One Piece. Ogni stagione potrebbe vedere il ritorno dei Mugiwara in nuove forme, tra il live-action, l’anime, il remake a opera di Wit Studio, che ripartirà dalla saga dell’East Blue, e il film di God Valley. E Toei Animation ha già confermato che arriverà anche un altro lungometraggio animato, One Piece Film BAAD, previsto per il 2029.

Lo studio potrebbe aver già definito un piano produttivo piuttosto lungo e si potrebbe arrivare anche al punto in cui parte del racconto venga affidata al grande schermo. Ci si ritroverebbe, però, di fronte alla necessità di seguire anime e film per avere un quadro completo della storia, e questo porterà quasi sicuramente a critiche da parte dei fan.