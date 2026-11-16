Demon Slayer per altri 100 anni? Il piano ambizioso di Aniplex

In poco tempo Demon Slayer è diventata una delle serie anime più viste e apprezzate al mondo. Dal primo film, dedicato all’arco del Treno Mugen, la storia di Tanjiro e compagni ha vissuto un incremento costante di popolarità. L’ottima qualità dell’anime firmato Ufotable ha trainato anche le vendite del manga. Ma questo sembra essere solo l’inizio del franchise, stando alle parole del presidente di Aniplex, Atsuhiro Iwakami.

Un franchise che punta a 100 anni di popolarità

Gli aggiornamenti sui progetti futuri sono stati condivisi su Bloomberg stando anche ai report di The Japan Times. Iwakami ha detto che Demon Slayer durerà ancora per molto tempo. Uno dei loro obiettivi principali è alimentare il successo con altre produzioni anche fino a 50 o 100 anni. Ha dichiarato:

“Vogliamo essere certi di creare un tipo di franchise destinato a durare decenni”

Nel ragionare su queste tempistiche Iwakami ha pensato a serie iconiche, e ormai parte della cultura popolare. Demon Slayer punta, secondo lui, a essere riconoscibile quanto Dragon Ball o One Piece. Una serie che possa appassionare le generazioni successive e tenuta viva anche dalla condivisione dei vecchi fan con i nuovi. Un piano ambizioso, che sottolinea anche quanto in questo settore sia fondamentale giocare sulla nostalgia piuttosto che sull’originalità.

Per chi desidera scoprire la storia originale di Koyoharu Gotoge, Star Comics ha pubblicato una nuova edizione italiana del manga nel 2026. È possibile cercare il primo volume di Demon Slayer New Edition su Amazon.it, verificando formato e disponibilità.

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Il problema principale

Dopotutto il manga di riferimento di Koyoharu Gotoge si è concluso e per ora gli adattamenti hanno rispettato il materiale originale. Distanziarsi dalla fonte per proporre visioni diverse, espandere il mondo o puntare verso nuove idee per rinnovarlo ogni anno potrebbe risultare rischioso.

Dragon Ball e One Piece sono storie eterne, classici senza tempo che continuano a raccontarsi, anche alle nuove generazioni. Pur con la scomparsa di Toriyama Dragon Ball non accenna a fermarsi, dopo aver superato un periodo di caos legato ai diritti. Mentre One Piece è ancora in corso e tra l’adattamento live-action, film e progetti per i 30 anni si prepara a uno degli anni più floridi e ricchi.

È difficile immaginare, per quanto sia popolare, un futuro di successi per cento anni per Demon Slayer. Ma è chiaro quanto Ufotable abbia contribuito a renderlo uno degli shonen più popolari degli ultimi anni. Dopotutto il primo film de Il Castello dell’Infinito ha raggiunto cifre impressionanti al box office, facendo ottenere alla serie record su record.