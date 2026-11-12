Naruto: 12 anni dal finale del manga, era davvero così controverso?

Naruto è stato uno degli shonen più influenti dei primi anni 2000. Insieme a Bleach e One Piece si è guadagnato il titolo di Big Three di Shonen Jump. Un appellativo che sottolinea l’impatto culturale dell’opera di Masashi Kishimoto. Era il 10 novembre del 2014, 12 anni fa, quando sulle pagine della rivista appariva il capitolo 700. L’ultimo dedicato alla storia di Naruto Uzumaki, finalmente diventato Hokage.

Un manga che ha rivoluzionato i ninja e gli shonen

A distanza di così tanto tempo Naruto si è rinnovato in qualche modo. A partire dal maggio del 2016 la storia di Konoha è tornata con il sequel, Boruto, dedicato alla nuova generazione di ninja. Ma il tentativo di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto ricevette un’accoglienza fredda, e dubbiosa. I milioni di appassionati in giro per il mondo sapevano che l’epoca del primo Uzumaki era finita e che non sarebbe mai tornato ai fasti di un tempo.

Eppure, nel corso della saga conclusiva, furono moltissime le critiche rivolte a Kishimoto. L’autore aveva fatto decisioni scomode, stabilito colpi di scena che più che sorprendere avevano provocato delusione. Iniziarono a emergere buchi di trama, incoerenze seminate in Shippuden, che rendevano il racconto dopo il salto temporale inferiore alla prima parte. Inoltre, la scelta di sostituire Madara Uchiha, un villain finale così ben caratterizzato con Kaguya Otsutsuki colpì la maggior parte dei lettori.

12 anni dopo, come è rileggere Naruto oggi?

Gli Otsutsuki sarebbero divenuti una parte fondamentale nel sequel, ma in quel contesto sembravano inseriti a forza. E le critiche non tardarono ad arrivare. L’ultima parte di storia e la battaglia conclusiva appaiono ancora oggi rapide, frettolose. Diversi aspetti, come il legame di Naruto e di Sasuke coi loro antenati figli di Kaguya, avrebbero meritato più spazio.

Nonostante questo, Naruto risulta ancora oggi uno shonen divertente e appassionante da leggere. Interessante, con un power system affascinante da scoprire capitolo dopo capitolo. Con legami e personaggi ben costruiti e sfaccettati. Per questo, anche se la conclusione presenta molti punti deboli, vale la pena recuperarlo, anche solo per scoprire quanta influenza abbia avuto su molti manga moderni, come My Hero Academia.

Il futuro della serie

Dopo anni di attesa sul progetto remake, sono arrivate novità interessanti nel mese di ottobre. È stato presentato il Project Rasengan, una serie di iniziative che andranno a coinvolgere diverse media per rinnovare il franchise. Tra anime speciali, crossover, videogiochi e altre produzioni, i fan di Naruto avranno molto da scoprire fino al 2029, quando la serie raggiungerà i 30 anni.